'Juegan' a cruzar la frontera a través de de un videojuego

MEXICO – Un desarrollador de videojuegos ha causado revuelo al dar a conocer un nuevo juego en el cual simula los peligros que enfrentan los indocumentados al cruzar la frontera.

El diseñador texano Gonzalo Álvarez se basó en la experiencia de sus padres, migrantes mexicanos, que pasaron por la misma experiencia al cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.

Álvarez estudia arte en la Universidad Lamarubicada de Texas y ante la gran disyuntiva política entre Estados Unidos y México por la construcción de un muro, decidió crear un videojuego que trasladará a los jugadores al peligro que conlleva para los inmigrantes cruzar la zona fronteriza hacia suelo estadounidense en busca del llamado “Sueño Americano”.

“Es un juego muy simple, que cualquier persona puede jugar pero, tiene un mensaje más fuerte de lo que tú pensarías”, señaló el creador a Telemundo.

Como parte del videojuego “Borders” (Fronteras), que se puede descargar de forma gratuita en línea, los jugadores deben evadir a agentes de la Patrulla Fronteriza fuertemente armados y hacerse con agua para sobrevivir a las altas temperaturas del desierto.

En el juego hay varios escenarios, entre ellos: se expone el papel de la patrulla fronteriza más conocida como “La Migra”, también se muestran áreas de la muerte, fuentes de agua para abastecimiento de los migrantes durante su travesía por el desierto, según el juego.

Cada jugador también se topará con esqueletos que representan a cada videogamer que intentó cruzar el desierto y perdió, pero también simboliza, según su creador, la muerte de migrantes que pierden la vida en su intento por cruzar la zona fronteriza

“Soy hijo de inmigrantes, hice eso para hablar bien de los inmigrantes, y no estaría aquí si no fuera por ellos”, dijo Álvarez durante una entrevista concedida al periodista Ciro Gómez.

Todo lo anterior con la finalidad de conseguir su objetivo: cruzar a Estados Unidos.

“Empecé a explorar e investigar juegos independientes como ‘Papeles, por favor’, un juego en el que eres un agente de la Patrulla Fronteriza, fue uno que me llamó la atención or su comentario político y moral. Este juego me ha inspirado para crear algo desde el punto de vista opuesto”, explicó a The Huffington Post.

Para Álvarez la situación política actual muestra la necesidad de transmitir la situación política que vive Estados Unidos.

“Durante las pasadas elecciones se desarrolló un sentimiento xenofóbicos y de odio en contra de los inmigrantes, documentados e indocumentados. Por eso comencé a pensar en la idea de personas simulando cruzar la frontera, una forma en que los jugadores pueden 'ponerse en los zapatos' de los migrantes”, dijo Álvarez, de 23 años, a la agencia EFE.