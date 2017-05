Listo el Tri Sub 20 para el Mundial en Corea del Sur

Comandados por Edson Álvarez, ya están listos los 21 seleccionados que representarán a México en el Mundial Sub 20 en Corea del Sur.



El jugador del América encabeza la lista que este jueves reveló el técnico Marco Antonio "China" Ruiz, de cara a la competencia en la que el Tricolor se medirá a Vanuatu, Alemania y Venezuela en la Fase de Grupos.



Como era de esperarse, Érick Aguirre, del Pachuca, no fue considerado ya que no prosperaron las negociaciones entre dirigentes.



Otro de los que destacan en la convocatoria es el atacante del Santos, Ronaldo Cisneros.



El "Chima" Ruiz llevó a un equipo que juega como tal dado que el grueso de los jugadores participaron en el Mundial Sub 17 en 2015.



El Tricolor aún realiza una gira de preparación por China. El 20 de mayo debuta ante Vanuatu.