Feliz reencuentro de padres e hijos en el consulado mexicano en Santa Ana

Familias de Morelos se reúnen con sus hijos indocumentados después de casi dos décadas de ausencia gracias al programa Corazón de Plata

El corazón de una madre nunca se equivoca. Por casi dos décadas, Ninfa Rodríguez Benítez, de 64 años iba a la sacristía de la parroquia La Asunción, en su pueblo de Yautepec, Morelos, para pedirle a Dios que le hiciera el milagro de volver a ver sus hijos que habían emigrado a Estados Unidos, y a quienes no había vuelto a ver.

“Le pedí licencia a mi diosito y me escuchó”, dijo Ninfa a Excélsior. “Siempre me hincaba y se me salían las lágrimas…fue un verdadero milagro cuando me dieron la visa”.

Las lágrimas de Ninfa ya no son de tristeza, sino de alegría. Ella y otras cuatro familias se reunieron con sus descendientes el pasado viernes 25 de agosto y tuvieron una recepción calurosa en las oficinas del consulado general de México, en Santa Ana.

La mujer de la tercera edad sonreía. Se fundió en abrazos de amor con sus hijos Arsenio y Juan, residentes en la ciudad de Stanton, a quienes no veía desde el año 1999.

“A veces, ser indocumentado no es lo más importante, sino que uno no puede sentir el abrazo de su propia madre”, dijo Arsenio, un diseñador gráfico de 45 años. “Yo me vine [a Estados Unidos] para sacar adelante a la familia… ¡No lo puedo creer! ¡Mi padre está aquí!”.

Arsenio aseguró que, con su padre, Jesús García, siempre tuvo una relación muy bonita, como amigo y hermano.

“Él es más que mi padre…es mi héroe!”, aseguró. “Y mi madre lo es todo. ¿Qué más puedo decir? siempre nos ha ayudado a ser hombres de bien”

La reunificación de familias ha sido parte de la estrategia llamada “Corazón de Plata” y fue organizada por el club “Chinelos Unidos por Morelos”, que dirige Mónica Lagunas, con el auxilio y gestión del gobernador de ese estado, Graco Ramírez.

“El objetivo es reunir al mayor número de familias morelenses que se han separado por la búsqueda de nuevas oportunidades”, dijo Blanca Almazo Rogel, secretaria de Desarrollo Social del gobierno de Morelos. “Iniciamos este programa en junio de 2016 y ya hemos logrado que se reencuentren unos 170 adultos mayores con sus hijos radicados en Estados Unidos”.

En la actualidad, se calcula que unos 250,000 morelenses radican en Estados Unidos y, en la presente década, ha sido una de las entidades con mayor flujo migratorio al “norte”, entre quienes buscan un trabajo mejor remunerado. La expulsión de migrantes de Morelos es superada solamente por los estados de Zacatecas, Michoacán y Guanajuato.

“Yo me siento honrado de participar en este proceso de reunificación de familias”, comentó el cónsul Mario Cuevas. “Es lamentable que los hijos no puedan ir a ver a sus padres, pero con tino y muy buen corazón los oriundos de Morelos se han organizado para traer a los papás”.

Reyna Martínez Barrera, de 71 años, y originaria del municipio de Emiliano Zapata, Morelos tampoco paraba de llorar. Sus lágrimas eran enjugadas por sus hijos Narciso, Marcelo, Rosa y Edilia.

“Me siento como si anduviera en el cielo”, dijo la mujer. “No hay como verlos, tocarlos y apapacharlos; así me siento…Dios me los dio y los tengo que consentir”.