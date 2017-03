Advierte FIFA a EU por medidas migratorias

La esperanza de Estados Unidos de albergar el Mundial de 2026 estará en peligro, quizás de forma crítica, si se mantienen las restricciones migratorias para ingresar a ese país, señaló Aleksander Ceferin.

El presidente de la UEFA y vicepresidente de la FIFA dijo que las medidas que frenan el ingreso de jugadores, aficionados o periodistas de asistir al evento afectarían cualquier candidatura.

Estados Unidos es un claro favorito para adjudicarse la organización de la Copa del Mundo, ya sea solo o de manera conjunta con México y Canadá.

Sin embargo, Ceferin señaló que las políticas de migración establecidas por el presidente Donald Trump para evitar el ingreso de personas cuyas nacionalidades corresponden a siete de los países mayoritariamente musulmanes, suspendida de manera temporal por un Juez, sería uno de los aspectos a considerarse en una candidatura.

"Será parte de la evaluación y estoy seguro que no ayudará a Estados Unidos a conseguir la Copa del Mundo", dijo Ceferin a The New York Times.

"Si los jugadores no pueden ir por las decisiones políticas o populistas, entonces la Copa del Mundo no se puede jugar ahí. Esto es así para Estados Unidos, pero también para otros países que quisieran organizar el Mundial.

"Es lo mismo para los fans y los periodistas, por supuesto. Es la Copa del Mundo, se debería poder asistir, sea cual sea la nacionalidad. Pero esperemos que esto no pase".

Las candidaturas para el Mundial de 2026 deben presentarse en diciembre de 2018, tras una evaluación de 13 meses la FIFA elegirá al ganador en mayo de 2020.

Entre los países afectados por la política migratoria de la administración de Trump están Irán, cuya Selección ha jugado tres Mundiales desde 1998 (2006 y 2014), Iraq y Siria.

Este trío de momento sigue en competencia para acceder a la edición de Rusia 2018.