Honduras levanta invicto su cuarta Copa Centroamericana

Honduras recibió hoy su cuarta Copa de la Unión Centroamericana de Fútbol tras resultar invicto en el torneo que otorgó cuatro pases directos a la Copa Oro de la Concacaf, a la que también irán Panamá, El Salvador y Costa Rica.

Honduras, ganador de Copa Centroamericana en 1993, 1995 y 2011, en esta edición se impuso al sumar 13 puntos de los 15 posibles con un equipo de jóvenes futbolistas.

Selló su título en un partido que ganó por 0-1 a Belice.

Los catrachos son dirigidos por el colombiano Jorge Luis Pinto, que ganó otras dos ediciones de la Copa Centroamericana, con Costa Rica en 2005 y 2013.

Los flamantes campeones recibieron su galardón en una ceremonia en el Estadio Rommel Fernández de Ciudad de Panamá.

Honduras también tuvo al dueño de la Bota de Oro, Eddie Hernández, que anotó tres tantos. Además, el Balón de Oro fue para Jorge Claros.

El primer lugar de la competencia garantizó a Honduras un premio de 75.000 dólares.

Los catrachos alzaron emocionados su copa al ritmo de "We are the champions" y minutos después compartieron aplausos y consignas con un pequeño grupo de compatriotas que fielmente los acompañó en todos los juegos en Panamá, de los que solo empataron uno, con Costa Rica, que ostentó hasta hoy el título y finalizó en el cuarto lugar.

En la ceremonia recibieron sus condecoraciones de segundo y tercer lugar Panamá y El Salvador, que terminaron con 10 y 7 puntos y fueron galardonados con sumas de 50.000 y 35.000 dólares, y medallas de plata y bronce.

El premio al guante de oro, el portero menos goleado, fue para el panameño José Calderón y el jugador joven destacado fue el salvadoreño Roberto Domínguez.

Panamá se quedó con el segundo lugar tras vencer 1-0 a Costa Rica, campeón de la copa en ocho oportunidades y que jugó con un equipo joven, con cinco debutantes y sin algunos de sus principales para la eliminatoria rumbo al Mundial de Rusia 2018.

El Salvador se quedó con el tercer puesto tras relegar a Nicaragua al quinto, también por un gol, a pesar del empeño de los nicaragüenses, que en general han desarrollado más capacidad.

Tendrán que demostrarlo en marzo, donde deberán jugar un repechaje contra Haití para conseguirse un lugar en la Copa Oro de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), que se celebrará en julio próximo en Estados Unidos.