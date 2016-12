CONCACAF ha dado a conocer los cabeza de grupos y las sedes de la próxima Copa Oro a ser disputada en Julio del 2017.

Cuatro localidades tendrán su debut en el torneo regional con partidos jugados en el Alamodome de San Antonio, Texas; el estadio FirstEnergy en Cleveland, Ohio; el Nissan Stadium en Nashville, Tennessee; y el Levi Stadium en Santa Clara, California.

"Estamos muy contentos de traer la Copa Oro a nuevos mercados en todo el país. Estas ciudades han demostrado que están listas y dispuestas a acoger el campeonato de fútbol de la región, y darle la bienvenida al fútbol internacional de clase mundial el próximo verano ", dijo el secretario general de CONCACAF, Philippe Moggio.

Los otros recintos que sirven de anfitriones son: AT&T Stadium en Arlington, Texas; BBVA Compass Stadium en Houston, Texas; Lincoln Financial Field en Filadelfia, Pennsylvania; Qualcomm Stadium en San Diego, California; Raymond James Stadium en Tampa, Florida; Red Bull Arena en Harrison, New Jersey; el Rose Bowl en Pasadena, California; Sports Authority Field en Denver, Colorado; Toyota Stadium en Frisco, Texas; y el University of Phoenix Stadium en Glendale, Arizona.

También se dieron a conocer dos líderes de grupo de los países ya calificados, Estados Unidos lidera el Grupo B, mientras México es cabeza del Grupo C. El Grupo A será completado esperando el termino del torneo de la Copa Centroamericana de la UNCAF que tomara lugar en Panamá de enero 13-22 de 2017.

Hasta la fecha siete equipos nacionales de los doce han calificado para el torneo del próximo año: Canadá, Curacao, Guyana francesa, Jamaica, Martiníca, México, y los Estados Unidos.

Haití, Surinam, y Trinidad y Tobago jugarán un triangular en enero del cual saldrá un ganador que disputará un repechaje con el quinto lugar de la Copa UNCAF para determinar el último miembro del torneo.

Las doce selecciones clasificadas jugarán la Copa Oro del 7-27 de Julio el próximo año.

El equipo ganador de la Copa Oro obtiene un lugar en la próxima edición del certamen.

Un lugar en el juego para clasificarse para la Copa FIFA Confederaciones 2021, en caso de que dos campeones separados emergen de las próximas dos ediciones de la Copa de Oro.