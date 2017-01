Consejos para que tu hijo no corra riesgos con una 'tablet' o un 'smart phone'

Si a tu hijo las fiestas le trajeron una tablet, un celular inteligente o una nueva consola de videojuegos, estamos seguros de que no incluían las instrucciones para utilizarlos de manera segura.

Y como no vas a estar todo el tiempo para supervisarlo y no sabes qué es lo que hará mientras no miras, sigue los consejos de expertos para que tu retoño pueda usar sus nuevos dispositivos sin correr riesgos.

Naveguen juntos

Además de explicarle el funcionamiento del internet, puedes advertirle de realizar ciertas acciones que podrían perjudicarlo, como ingresar a páginas que no son para su edad o descargar aplicaciones gratuitas que podrían contener algún virus.

Conversen sobre internet

Explícale que el mundo en línea es completamente distinto al real, pues no sabe con quién va a relacionarse. Es importante que entienda que no debe compartir o recibir archivos o datos personales.

Adviértele sobre los extraños

En ocasiones, las personas desconocidas podrían ponerse en contacto con tu hijo, sobre todo en los videojuegos en línea. No es que jugar con extraños sea algo malo, sino que podría recibir mensajes agresivos o, todo lo contrario, que quieran relacionarse con él de cerca.

Pide a tu hijo que te avise en cuanto reciba un mensaje sospechoso y explícale por qué debería ignorarlo y evitar contactar con el sujeto que se lo envió.

Administra el software

En ocasiones, los desarrolladores de aplicaciones o programas solicitan el acceso a cierta información o funciones de los dispositivos, por lo que es importante que estés atento a lo que tu hijo acepta al usar apps o programas.

En el caso de computadoras o dispositivos móviles, es importante que instales y mantengas actualizado un antivirus que pueda escanear el equipo para descubrir vulnerabilidades.

Establece reglas

Pon límites al uso de la tecnología, ya sea al tomarse selfis o jugar apps como Pokémon Go en lugares donde podría poner en peligro su integridad.

Redes sociales infantiles

Una aplicación que da un ambiente de seguridad y es amigable para aprender acerca del uso de las redes sociales es Kudos, que además fue premiada en el CES 2017. Está disponible para Android e iOS y con ella, sus usuarios aprenden sobre el comportamiento en línea.

Control parental

La mayoría de los dispositivos cuentan con un sistema de control parental con el que puedes limitar el acceso a contenidos inapropiados. Las empresas que se encargan de realizar programas de antivirus también te brindan ciertas herramientas para reforzar el control y te dan más filtros de seguridad.

Considéralos:

Kaspersky Internet Security 2017 ofrece 14 categorías de control parental, que abarcan contenidos para adultos, lenguaje obsceno, sitios de apuestas, comercio electrónico y religiones.

Norton Family te permite, además del control parental, establecer límites con respecto al tiempo de uso del dispositivo y poder monitorear la actividad en línea, así como ubicar geográficamente los celulares o tabletas Android o iOS que usan tus hijos.

Fuentes: National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) y la Federal Trade Comission (FTC)