Para los inmigrantes ¿Qué significa ‘envejecer bien'?

Para unos, el envejecimiento satisfactorio es estar en contacto con los niños y jóvenes, salir con ellos a comer... sentir que los nietos los necesitan. Para otros, además, es tener buena comunicación con ellos, sin tantos intermediarios como los teléfonos-computadoras.

De cualquier forma, son muchos los temas que habría que discutir.

"Aging Well", cómo ser exitoso a medida que pasan los años, es el tema que se tratará en la conferencia gratis a realizarse el sábado 7 de octubre en Long Beach, organizada por el Southern California Newspaper Group (SCNG).

Esta actividad se llevará a cabo en el Westin Hotel, de 9 am a 2 pm. Esta será su novena edición.

Un abuelo satisfecho

Al preguntarle al abuelo Javier Ambriz por sus nietos, respondió “les da uno lo que no le dio a los hijos. Se entretiene con ellos. Es bonita la vida de abuelo”.

Este hombre de 76 años, residente de Corona, mencionó que tiene 5 nietos varones y 1 niña, de quien dijo es la consentida.

Originario de Tijuana, Ambriz se dedicó en los Estados Unidos a la soldadura y mantenimiento. Hoy día sigue trabajando en una escuela primaria ayudando a los niños a atravesar las calles.

“Mi esposa murió hace 4 años… estoy feliz con mis hijos. Vivo con el policía. Estoy muy orgulloso de mis hijos, son bilingües. Se preocupan por mí. Me llevan a comer a todos lados. Le doy gracias a Dios por tener unos hijos tan buenos,” dijo.

Pero no todos han tenido la fortuna de Ambriz, por ello, este evento dirigido a las personas mayores de 45 años ofrecerá una serie de recursos. Se trata de más de 40 agencias que darán información de salud a belleza, pasando por mejoras al hogar y asesoría financiera.

Al preguntarle a Ambriz por la situación política del país mencionó que “está duro para los indocumentados. Da lástima… pobre gente. Vienen a trabajar y les pagan lo que quieren,”.

Redes sociales

Alicia López, es otra abuela de 78 años, quien vivió durante algunos años en Santa Ana y luego se mudó a Corona.

Originaria de Michoacán, recuerda que la última vez que estuvo en su pueblo hace 2 años.

“Lo vi bonito, pero diferente a como está aquí, y a como yo lo dejé,” dijo.

Al preguntarle a López cuántos nietos tiene, respondió: Buena pregunta. No sabe la cifra exacta, pero si sabe que tiene 10 hijos, más un sobrino que cuidó como hijo propio al morir su madre.

“Ya tengo hasta bisnietos. Mi familia me mira bien. Disfruto que me quieren mucho,” dijo.

López comentó que sus hijos la invitan a comer, la llevan al casino y le compran ropa elegante y carteras de marca.

Comentó que hace unos 3 meses se legalizaron 3 de sus hijos, que eran quienes faltaban por resolver su situación migratoria.

“Yo traté de presentar el examen de ciudadanía, pero no lo pasé por el inglés,” dijo.

Por eso expresó sentir tristeza al ver la separación de familias.

“Le pido mucho a Dios que le ablande el corazón al presidente, por los niños,”

Esta familia se logró legalizar en los años 80 durante la amnistía.

Al preguntarle a López por las redes sociales, comentó que sus hijas le muestran en el celular amigos lejanos y personas a quienes tiene tiempo que no ve.

“A mí no me gusta verlos pegados a esos celulares, no saben si tienen las manos limpias, pero están con esos aparatos,” dijo.

Un estudio realizado entre 500 personas entre los 18 a 34 años, señaló que muchos nietos no quieren ser amigos de sus abuelos en las redes sociales, ya que sienten vergüenza que publican asuntos muy personales y usan demasiado ‘emojis’.

Pero ese no es el caso de López, quien se siente orgullosa de su nieta, Julie, de 7 años quien la ayuda con la tecnología, desde el televisor a la computadora para que vea sus programas favoritos.

EN DETALLE:

Qué: Successfull Aging

Conferencias Gratis

Cuándo: sábado 7 de octubre

Hora: 9 am – 2 pm

Dónde: Westin Hotel

Dirección: 333 E. Ocean Boulevard, Long Beach, Ca. 90802