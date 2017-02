Calendario de eventos del condado de Orange

FULLERTON – El museo de Fullerton invita a todos los niños de los grados del 1 al 6 a incorporarse a las clases que se darán los días miércoles. Habrá dos cursos, el primero del 15 de febrero al 8 de marzo y el segundo del 5 al 26 de abril, de 2 a 4 pm. Hay una cuota de inscripción, llame para más detalles al 714.738.6545.

Cuando: Del 15 de febrero al 8 de marzo y del 5 al 26 de abril de 2 a 4 pm

Dónde: Fullerton Museum Center. 301 N. Pomona Ave. Fullerton

Contacto: 714.738.6545. www.cityoffullerton.com

FULLERTON – La Universidad de Cal State Fullerton ofrecerá la conferencia ‘Four Cornerstones of Successful Nonprofits’ (Cuatro patrones de éxito de organizaciones sin fines de lucro). El evento se llevará a cabo de 9 am a 4 pm, se pide a los participantes registrarse a las 8:30 am. Habrá una cuota de inscripción de $40 dolares por persona.

Cuando: Jueves 23 de febrero de 9 am a 4 pm

Dónde: Muckenthaler Cultural Center. 1201 W. Malvern Ave., Fullerton

Contacto: 657.8888.3855.ebrastout@fullertoncollaborative.org

DANA POINT – OC Parks y Dana Point Harbor invitan a las familias al festival “Whale Capital of the West” ("Capital de las Ballenas del Oeste)," durante el Festival Dana Point de las Ballenas los fines de semana del 4 y 5, y del 11 y 12 de marzo. Habrá actividades junto al mar y excursiones de observación de ballenas. Para saber de qué actividades familiares se realizarán en cada fin de semana, llame al 949.378.8247 o visite www.festivalofwhales.com.

Cuando: Fin de semana del 4 al 5 de marzo y del 11 al 12 de marzo de 8 am a 4 pm

Dónde: Dana Point Harbor

Contacto: 949.378.8247. www.festivalofwhales.com

SANTA ANA – La organización Colectivo Mano Negra ofrece talleres de cerámica para niños y adultos de edades de 4 años en adelante. En el evento ofrecido por el artista Manuel Cortez, los participantes podrán realizar de 2 a 3 piezas por sesión. Los miércoles de 6 a 8 pm y los domingos de 1 a 3 pm, son los días en que se ofrecen los talleres. Para más información llame al 714.616.2460 o al correo electrónico manuel@organictransformation.com.

Cuando: Miércoles de 6 a 8 pm y domingos de 1 a 3 pm

Dónde: Colectivo Mano Negra. 120 S. Broadway St. Santa Ana

Contacto: 714.616.2460 Manuel Cortez

SANTA ANA – OCHBA (Orange County Hispanic Bar Association) invita a las estudiantes graduadas que deseen donar sus vestidos de ‘Prom’, para que las alumnas de la preparatoria puedan realizar su ilusión de tener uno para el baile.

Cuando: Desde ahora hasta antes del 3 de abril

Dónde: The Law Office of Carolina C. Gomez. 2112 East 4th Street, Suite 102 Santa Ana, CA

Contacto: promdress@ochba.org

GARDEN GROVE – Este 1 de abril la comunidad podrá disfrutar de 2 millas y media de calles libres, en la que se podrá transitar en bicicleta o caminando de 3 a 6 de la tarde. Después de las 6 pm, en la histórica Main Street se llevará a cabo un ‘After party’ hasta las 10 pm. Para detalles del evento visite www.ggopenstreets.com

Cuando: 1 de abril de 3 a 10 pm

Dónde: Historic Main Street

Contacto: 714.741.5200

ANAHEIM – La ciudad invita a las familias todos los sábados y domingos por la mañana, a disfrutar de una excursión de una hora de duración, guiada por naturalistas a través del Oak Canyon, en la que también habrá una demostración de animales en vivo, historia y ecología.

Se recomienda llevar zapatos de punta cerrada, ropa cómoda y agua. Aunque el evento es gratis, se puede donar $5 dólares por familia. Para más detalles visite: http://www.anaheim.net/DocumentCenter/View/3128

Cuando: Sábados y domingos de 10:30 a 11:30 am

Dónde: Oak Canyon Nature Center. 6700 E. Walnut Canyon Rd. Anaheim, CA 92807

Contacto: (714) 998-8380 www.anaheim.net/ocnc

IRVINE – El condado de Orange da la bienvenida a la comunidad en su primera edición del Festival Familiar de Arte y Música, Babychella, en el parque regional Mason en Irvine el domingo, 12 de marzo de 12 a 4 pm.

En el evento se ofrecerán una variedad de actividades para los niños. Se recomienda mantas y sillas de jardín. Baños y áreas para cambiar pañales estarán disponibles. Las actividades previstas son perfectos para los niños de cinco años o menos, pero agradable para todas las edades.

Cuando: Domingo 12 de marzo de 12 a 4 pm

Dónde: William R. Mason Regional Park. 18712 University Drive Irvine

Contacto: 949.923.2220. www.babychella.com