Buscan fecha para reprogramar el duelo Atlas-Tigres sin perjudicar a felinos

MONTERREY, NL- Mientras se decide la fecha para reprogramar el duelo Atlas-Tigres, el delantero Enner Valencia consideró que le gustaría que se vuelva a jugar siempre y cuando no afecte a los felinos.

Para el ecuatoriano, el Atlas no tenía culpa de la megapantalla mal colocada en el Estadio Jalisco y eso justifica el que se juegue el encuentro.

"Fue algo que pasó en donde Atlas no tuvo culpa de eso, es por ahí lo que me he enterado y debería reprogramarse el partido.

"Creo que Atlas estaba con toda la disposición de jugarlo, no se pudo y si también le conviene a Tigres se debería jugar el partido", comentó Valencia.

Sin embargo, Valencia espera que la fecha de la reprogramación no afecte a los Tigres.

"Si lo van a poner en Fecha FIFA, ahí Tigres sale perjudicado y lo deberían arreglar entre dirigencias y jugarlo con los dos equipos con sus planteles completos", dijo.

Sobre el partido de mañana de la Copa Mx ante Zacatepec en donde los Tigres necesitan ganar por dos goles y esperar una combinación de resultados, Valencia lamentó que no hayan tenido una buena fase de grupos.

"Estos torneos de fase de grupo, los primeros partidos son importantes, no sacamos buenos resultados y ahora dependemos de otros", señaló.