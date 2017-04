Padres se quejan de las comidas estudiantiles en Pomona

Padres Unidos de Pomona denunciaron que estudiantes de ese distrito escolar habían recibido almuerzos congelados y leche vencida.

“Los niños empezaron a quejarse que sus ‘lunch’ [almuerzos] salían congelados y la leche estaba echada a perder,” dijo María García, integrante de Padres Unidos de Pomona.

Este grupo, conformado por unas 20 personas de diferentes escuelas, han estado trabajando durante 2 años con personal del distrito, y de acuerdo a García no les han dado las respuestas necesarias.

Una de las propuestas fue crear un comité asesor nutricional, y entre sus tareas estuvo realizar una encuesta entre los estudiantes.

Jesús Sánchez, de Gente Organizada, una organización sin fines de lucro y acción social que apoya a Padres Unidos de Pomona, informó que la nutrición fue la primera campaña que apoyaron llevar a cabo.

Sánchez indicó que de los casi 25 mil alumnos del distrito, sólo 2 mil participaron en esa encuesta.

“Esto nos enseñó que no tenemos el apoyo del distrito para realizar esa encuesta,” dijo Sánchez, quien recordó que para que los estudiantes tengan éxito académico deben estar bien alimentados.

García, cuyos 3 hijos asisten a este distrito escolar, indicó que “ha habido algunas mejorías,”. Pero mencionó que no han avanzado en otros temas.

Por ejemplo, dijo que al principio de la campaña habían colocado letreros en las escuelas informando sobre los derechos de los estudiantes.

“Si su almuerzo estaba congelado, ellos tenían el derecho a cambiarlo. Eso no duró mucho tiempo. La verdad es que muchos niños no se sienten con la confianza de pedir que se los cambien,” dijo García.

Además informó que de las encuestas que realizaron no le informaron cuáles escuelas participaron, ni los grados de los estudiantes, por lo que “muchos padres se sintieron frustrados porque quieren un cambio.”

Trabajar unidos

Richard Martínez, superintendente del Distrito Escolar de Pomona, confirmó que regularmente Padres Unidos de Pomona se han reunido mensualmente con el director de servicios de nutrición, Daryl Hickey y Kristana Walks-Haper, directora asociada de los servicios estudiantiles y comunitarios del distrito.

“Esto comenzó hace un par de años, vinieron un grupo chico de padres y nos contaron que algunas comidas estaban congeladas, no era que no estaban cocinadas, lo que pasaba era que no las calentaban suficientemente en el horno,” dijo.

Martínez señaló que se creó el comité y “realizamos las encuestas a los estudiantes. La mayoría de los niños están satisfechos con sus comidas. Ellos quieren hamburguesas y pizas, y aunque no coman frutas y vegetales por ley tenemos que suministrarlas. Hay muchas restricciones del gobierno federal que se tienen que seguir. Algunos padres aprendieron de nosotros y nosotros de ellos,” expresó el superintendente.

Al preguntarle sobre la disconformidad de los padres sobre los resultados de esa encuesta, Martínez informó que en el distrito hay aproximadamente 24 mil estudiantes y las encuestas se hicieron entre los jóvenes de las preparatorias, es decir, entre los grados 7 y 12. Ese grupo está conformado por 12 mil alumnos, de los cuales 2 mil contestaron la encuesta lo que considera una muestra aceptable.

“Yo sé que ellos querían que todos los niños contestaran, pero ese es un buen número. Estamos dispuestos a seguir platicando unidos, que es como vamos a tener éxito y a hacer los cambios que la ley nos permita,” indicó Martínez.