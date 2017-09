Regulo Caro esta renovado con nuevo disco

GUADALAJARA.- De canciones románticas, corridos y letras sociales en las que se reflejan historias de inmigrantes se conforma En Estos Días, el quinto disco inédito del cantautor Regulo Caro.

Material en el que además el sonorense debutó como productor al lado de otros expertos y grabó toda la música con su grupo de base: Sangre Nueva.

"Es como una nueva faceta para mí. De alguna manera me renové, pero no es que haya perdido la esencia de mi proyecto como solista, de hecho creo que reforcé el concepto con algunos detalles que se modificaron o implementaron a la hora de realizar el material sobre todo", explicó el artista.

Además mencionó, el material está compuesto por 15 melodías y un bonus track, entre ellas el tema que le da el título: "En Estos Días", de su autoría, donde refleja la vida de muchos inmigrantes.

"Me gusta meter canciones con temáticas de todo. Románticas y corridos, pero incluso corridos sociales, como 'Estos Días', que refleja historias que me toca mucho escuchar en Estados Unidos, donde he radicado mucho tiempo", dijo.

La reciente placa es la primera que saldrá al mercado en formato físico, pues las demás se han dado a conocer sólo a través de plataformas digitales.

En cuanto a su experiencia como director, productor y arreglista por primera vez, dijo que aunque le resultó difícil, el disco finalmente tiene más su esencia.

"Definitivamente lo escucho y es más yo porque me involucré ahora sí que en todo, aunque estuvo muy trabajoso y muchas horas dedicadas, más desveladas de las normales", compartió.

"Musicalmente por ejemplo, es la primera vez también que grabo con mi grupo de base, con el que ando de gira. Lo que hacía antes era grabar con lo que llamamos músicos de sesión, entonces mis músicos a la hora de los conciertos tenían que estudiar bien lo que estaba en el disco, ahora, no, ellos metieron su sello y el público va a escuchar en vivo lo mismo que en el material".

Caro se vio cobijado en la ejecución del disco por Maurilio Pineda y Luciano Luna, ambos reconocidos también en la industria musical.

"De hecho la mayor parte de la música la grabamos en el estudio de Luciano Luna, en Mazatlán", agregó el artista de norteño banda.

Otra de las novedades del materia es que Gerardo Ortiz lo acompañó en el sencillo "Los Hijos Del Pelo Chino", con quien hacía siete años que no realizaba un dueto.

El nuevo disco de Regulo Caro saldrá a la venta el 29 de este mes.