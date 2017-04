Inauguran Centro de Servicios Comunitarios en Westminster

Residentes e indocumentados ya podrán conectarse con servicios del condado de Orange

Con la implementación de la política de “No hay puerta equivocada”, el fin de semana se inauguró del Centro de Servicios Comunitarios (CCSC), en la ciudad de Westminster, donde todos sus residentes y de ciudades circunvecinas ya no tendrán que viajar hasta Santa Ana para obtener una gama de servicios del condado como ayuda para comida (Calfresh) o Medical.

La apertura del lugar significa un alivio para sus 89,701 habitantes, de los cuales el 47% (42,597) son asiáticos; los blancos conforman el 35% (32,037) y los latinos, el 23% (21,176).

"Cuando sea necesario, la gente no debe tener que adivinar adónde pueden ir para obtener los servicios que necesitan”, dijo el supervisor Andrew Do. “El Centro de Servicios Comunitarios del Condado ayuda a acercar nuestros servicios a nuestros residentes”.

La inauguración del nuevo CCSC, contará con nuevos niveles de servicio por parte de distintos departamentos y agencias del Condado, como la emisión de actas de matrimonio y pasaportes, mediante un servicio expedito.

La casa abierta de CSCC se localiza en el 15496 de la calle Magnolia, en la ciudad de Westminster, donde se ofrecerán servicios de salud e inmunizaciones para niños, educación sobre el cuidado prenatal para las madres e informes de programas financiados por el condado para obtener vivienda asequible.

Las oficinas anexas al previamente existente CSCC que se ubica a unos cuantos pasos del centro anexo atiende a un promedio de 400 personas por semana.

Otros servicios incluyen: ayuda en la aplicación para la reducción de los impuestos a la propiedad, a través del proceso de una evaluación de apelación; acceso de asistencia médica: Medi-Cal One Care Connect y programas de ayuda médica en el condado de Orange.

El supervisor Andrew Do dijo a Excélsior que la comunidad latina es bienvenida en la búsqueda de servicios para sus familias y que nadie debería sentirse inseguro de pedir ayuda si se es indocumentado.

“Nuestra política es no negar servicios a nadie”, dijo Do. “Nunca preguntamos por su estatus de inmigración; ese es el objetivo de que no hay puerta equivocada y la información proporcionada es personal y está protegida”.

El CCSC es uno de los muchos esfuerzos del Supervisor Do y del Condado de Orange para servir mejor a los residentes del Condado de Orange, facilitando el acceso a los servicios del Condado.

Do estuvo acompañado por el concejal de Santa Ana, José Solorio; el alcalde Pro Tem de Fountain Valley, Michael Vo; el secretario del Registro Civil del condado de Orange, Hugh Nguyen y la cónsul Mónica Ochoa del Consulado de México en Santa Ana.