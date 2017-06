Calendario de eventos del Inland Empire

CONCIERTOS GRATIS DE VERANO

FONTANA: El ayuntamiento de la ciudad dará inicio a la serie de conciertos de verano que se realizará al aire libre cada jueves iniciando este 8 de junio hasta el 27 de julio. Habrá una banda de música diferente cada semana. En el evento familiar se recomienda traer silla, manta y zapatos de baile. También habrá actividades para los niños. Este 29 de junio se presentará la banda Tom Nolan Band (Rock & Soul).

Cuando: Desde el 8 de junio hasta el 27 de julio de 7 a 9 pm

Dónde: Veterans Park. 17255 Merrill Ave., Fontana

Contacto: 909.349.6900. Events.Fontana.org

PLATICAS PARA LA COMUNIDAD

RIVERSIDE: La organización Community Settlement Association (CSA) llevará a cabo su evento ‘Nosotros’, que es un evento familiar en que se tomarán diversos temas de interés. La próxima plática gratuita será el 10 de julio con ‘El Poder del Perdón’. Habrá una leve cena y cuidado de niños de 4 años en delante. Para más información y registración, llame al 951.686.6266 ext. 102.

Cuando: Lunes 10 de julio de 5:30 a 7 pm

Dónde: Community Settlement Association. 4366 Bermuda Ave. Riverside

Contacto: 951.686.6266

4 DE JULIO ESPECTACULAR

RIVERSIDE: El Ayuntamiento de la ciudad invita a la comunidad a disfrutar de los fuegos artificiales aéreos que se presentarán este 4 de julio, en conmemoración del Día de Independencia de los Estados Unidos. El evento gratuito se llevará a cabo en los parques Mt. Rubidoux y La Sierra, a las 9 pm.

Cuando: Martes 4 de julio de 9 a 9:30

Dónde: Mt Rubidoux Park (4706 Mount Rubidoux Dr)/La Sierra Park (5215 La Sierra Ave) en Riverside

Contacto: www.Riversideca.gov/Park_Rec

POLICIA Y JUVENTUD UNIDOS

SAN BERNARDINO: El Instituto de Formación de la Policía (PTI) organiza una reunión (cena) del Ayuntamiento para aprender de los líderes comunitarios, los miembros jóvenes de la comunidad y la policía. Uno de los objetivos del ayuntamiento es proporcionar un ambiente seguro y abierto para comunicarse abiertamente con todas las personas sobre temas actuales y cómo hacer de la comunidad un lugar mejor. La cena será proporcionada para todos los participantes registrados.

Cuando: Martes 27 de junio de 5:30 a 7:30 pm

Dónde: Boys & Girls Club of San Bernardino. 1180 West 9th St.

Contacto: 909.723.1695. www.eventbride.com

ALMUERZOS GRATIS DE VERANO

FONTANA: La ciudad de Fontana continúa su asociación con la Fontana Unified School Food Services este verano para ofrecer almuerzos y refrigerios a jóvenes de 18 años y menores, a través del Programa Libre de Alimentos para Verano de la Juventud. El programa se inició el martes 30 de mayo y estará hasta el viernes 28 de julio. Las fechas y los horarios varían en cada uno de los sitios participantes.

El folleto adjunto no incluye una lista completa de sitios participantes. Vea la lista completa en Recreation.Fontana.org o llame al (909) 349-6900.

Cuando: Del 30 de mayo al 28 de julio

Dónde: Diferentes locaciones (Cheque website www. recreation.fontana.org)

Contacto: 909.349.6900

FERIA PARA LA TERCERA EDAD

COLTON: El congresista Pete Aguilar junto a otras organizaciones comunitarias, llevarán a cabo una feria para personas de la tercera edad, en el cual se dará asistencia en chequeos de salud gratuitos, información del programa de asistencia, beneficios de medicar, entre otros. Habrá un almuerzo gratuito

Cuando: Viernes 7 de julio de 9 am a 12 pm

Dónde: Colton High School. 777 W. Valley Blvd. Colton.

Contacto: 909.890.4445

CAMINATA POR LA TRATA DE PERSONAS

SAN BERNARDINO: La organización no lucrativa Family Assitance Program junto a varias organizaciones locales, invitan a la comunidad a participar a la caminata ‘Walk on Trafficking’ para manifestarse contra la Trata de Personas en el condado de San Bernardino. La registración para el recorrido será a las 3 pm y a las 4 pm iniciará la caminata.

Cuando: Sábado 22 de julio a las 3 pm

Dónde: El escenario estará entre las calles 6th y G St. En San Bernardino

Contacto: www.familyassist.org

MOVIES A $1 DOLAR

INLAND EMPIRE: La compañía de cine ‘Regal Entertainment Group’ anunció el regreso del ‘Summer Movie Express’ en más de 300 cines Regal en todo el país, para la temporada de verano de 2017. Las funciones destinadas para niños se presentarán en cines de las ciudades de Riverside, Corona, Eastvale y San Bernardino. Cada martes y miércoles habrá dos funciones ($1 dólar ambas películas) iniciando a las 10 am. Para saber la ubicación de los cines participantes, visita: www.REGmovies.com/Movies/Summer-Movie-Express.

Entre las películas a exhibirse están Sing, Kung Fu Panda 3, Rio 2, The Secret Life of Pets, The Lego Batman Movie, Ice Age y más.

Cuando: Martes y miércoles desde el 20 de junio al 15 de Agosto a las 10 am

Dónde: Cines Regal en las ciudades de Riverside, Corona, Eastvale y San Bernardino

Contacto: www.REGmovies.com/Movies/Summer-Movie-Express

TEMPORADA DE ALBERCAS

FONTANA: El ayuntamiento de la ciudad dio a conocer al público la nueva temporada de uso de las albercas en cinco lugares acuáticos, en donde se desarrollarán diferentes actividades recreativas además del uso de ellas. Una de las actividades a desarrollarse es el ‘Dive-in Movies’, donde se presentarán películas como Moana, Secret Life of Pets, Sing, Finding Dory, entre otras.

Las dos locaciones que exhibirán las películas son Heritage Pool (viernes) y Don Day Pool (Sábados), comenzando el 9 de junio hasta el 29 de julio. Para información de horarios y actividades visite Aquatics.Fontana.org o llame al 909.854.5111

Cuando: Del 9 de junio al 29 de julio (viernes y sábados de 7 a 9:30 pm))

Dónde: Heritage Pool (7350 W Liberty Pkwy) /Don Day Pool (14501 Live Oak Ave)

Contacto: 909.854.5111. Aquatics.Fontana.org