América, Chivas, Tigres y Xolos van a la Concachampions

Tigres, Chivas, América y Xolos serán los clubes que representarán a México en la Liga de Campeones de Concacaf 2017-2018.

El cuadro regio estará en la justa continental tras haber sido campeón del Apertura 2016 y América lo hará por ser subcampeón de este mismo torneo.

Guadalajara ganó su lugar como finalista del Clausura 2017 y Tigres, al repetir en esta instancia, le dejó su lugar a Xolos, que fue líder esta campaña.

'Piojo' decide hoy su futuro

El ciclo de Miguel Herrera en Tijuana se definirá este mediodía cuando el "Piojo" se reúna con la directiva de Xolos.

Tras la eliminación en Semifinales ante Tigres, el timonel no negó, pero tampoco afirmó si seguirá o no en el cuadro fronterizo.

"No lo sé, ahorita estoy sentado con ustedes mañana no sé qué vaya a pasar, me juntaré con la directiva, veremos el tema de vacaciones, planeación y mañana veremos qué pasa", expresó Herrera.

Y es que las versiones de que el técnico mexicano dirigió su último encuentro con Xolos han crecido luego de que el mismo entrenador revelara que la directiva del América ya contactó a la de Tijuana para que retorne a la Ciudad de México.

Sobre la derrota ante Tigres que costó quedar fuera de la Liguilla en Semifinales, el "Piojo" destacó el esfuerzo de sus pupilos, lamentando que la expulsión de Guido Rodríguez les condicionó el partido.

"Mientras estuvimos 11 contra 11, hicimos las cosas bastante bien y después de la expulsión, con un equipo que sabe tratar la pelota y sabe encontrar espacios, es muy difícil.

"Ya al final nos quitaron la pelota, saben tenerla, tienen mucha experiencia y contra estos equipos pierdes un hombre y se vuelve muy difícil", señaló el DT.

Agregó que se queda contento por el torneo que hicieron los Xolos, argumentando que salieron jugadores de cantera y se perdió ante un gran rival como Tigres.

"No deja un grato sabor de boca el torneo, fue extraordinario para el equipo en la suma de puntos, los objetivos trazados desde el inicio, lograr meterte a una competencia internacional como es Concacaf, nos deja tranquilos.

"Le peleamos de tú a tú a un gran plantel, con muchos chavos, porque la verdad no había más, pero demostraron que están listos para jugar en Primera División", subrayó.

"El Piojo" dirigió al América cuatro torneos, en 2012 y 2013, y logró el título con las Águilas en el Clausura 2013.