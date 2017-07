Quirarte cree que resultados de Osorio son engañosos

Definidas como un principio de vida, las rotaciones son para Juan Carlos Osorio la vía para estimular la competencia interna y estar a tope en el deporte de alto rendimiento.

Fernando Quirarte cree que el técnico debe replantearse dicha filosofía.

"La forma en como lo está haciendo es una realidad, se le da oportunidad a todos, ese es otro punto de vista. El hecho de que se dé una competencia deportiva no nada más es con las rotaciones, hay que tener una competencia teniendo un cuadro titular, tú puedes tener más conocimiento de tus compañeros y tener un mejor desenvolvimiento como equipo y eso no lo ha hecho.

"Teniendo un cuadro titular puedes tener un mejor funcionamiento colectivo y hasta el momento no lo hemos visto. Esto se ha ido disfrazando con los resultados porque se ha estado ganando", comentó vía telefónica el "Sheriff".

Cuatro competencias oficiales suma Osorio en su gestión y sólo en la Eliminatoria Mundialista está entregando buenas cuentas. Ni la Copa América Centenario ni la Confederaciones ni la Oro han servido para que México trascienda, como desea el técnico.

Osorio apenas tiene cuatro derrotas en duelos oficiales y otra en amistoso en 36 encuentros dirigidos, pero aun así su proceso arde.

"Se está cumpliendo el objetivo, a punto de lograrse la clasificación (a Rusia 2018), hay resultados, en cuanto a eso no hay ninguna queja, pero en cuanto a funcionamiento y desarrollo como conjunto, pues en mi perspectiva no se ha visto mejoría.

"Ya es cuestión de los altos dirigentes si siguen con este proceso o no, pero para mí un proceso es eso, el que conforme vayan avanzando las etapas se vaya teniendo un mejor desenvolvimiento colectivo y eso al menos yo no lo he visto", comentó Quirarte.