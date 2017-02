Congresista Norma Torres dice que el GOP la expulsó de reunión sobre inmigración

Norma Torres, demócrata por Pomona, está entre un grupo de miembros de la Cámara Hispana del Congreso que dijo que los republicanos los expulsaron de una reunión con el jefe interino de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el pasado jueves 16 de febrero.

Los congresistas hispanos habían esperado obtener más información sobre las recientes detenciones de casi 700 inmigrantes en todo el país.

De acuerdo con la portavoz de Torres, Anna González, Torres pudo llegar a la sala de reuniones antes de que el representante Bob Goodlatte, republicano por Virginia y quien preside el comité judicial de la Cámara, le informara que tenía que salir.

El Comité Demócrata de Campaña del Congreso acusó a los republicanos de actuar sobre las instrucciones del presidente Donald Trump al expulsar a los miembros del comité.

"Hoy fue sólo una prueba más de que la administración Trump no quiere escuchar a personas que no están de acuerdo con ellos o no encajan con su versión de la realidad", dijo Torres en un correo electrónico.

Ella dijo que su salida dañó a sus electores.

"La gente del Distrito 35 (del Congreso) de California me envió aquí para representarlos y sus intereses ante el gobierno federal, y hoy tuvimos prohibido hacerlo".

Según varios reportes de noticias, AshLee Strong, portavoz del presidente de la Cámara, Paul Ryan, dijo que la pequeña reunión bipartidista estaba "limitada a miembros con intereses jurisdiccionales en la aplicación de la ley de inmigración", a petición del Departamento de Seguridad Nacional.

"Los miembros (del comité) expresaron su interés en asistir, y para acomodar la solicitud, dimos la bienvenida al director del (comité) a unirse en nombre de los otros miembros", dijo Strong.

"Estamos seguros de que la presidenta (del comité) es capaz de representar las opiniones de su comité, y este acuerdo fue hecho claro para el (comité) antes de tiempo".

La reunión del jueves se produjo después de que los miembros del comité dijeron que ICE canceló una cumbre anterior con el comité para discutir las recientes acciones de inmigración que llevaron a casi 700 arrestos en todo el país.

"El Caucus Hispano solicitó específicamente esta reunión con ICE sólo para que se cancelara en el último minuto del pasado martes", dijo Torres en su correo electrónico. "Nuestras comunidades son las más afectadas y merecemos que se oiga nuestra voz".

Mientras que el ICE describió las acciones como rutinarias y se centró en los criminales, los demócratas temen que ICE bajo el presidente Donald Trump está deportando inmigrantes indocumentados no violentos.

Una portavoz de ICE dijo que la reunión del martes fue reprogramada al jueves para permitir que los legisladores de ambas partes asistan.