Alcalde de Anaheim busca concentrarse en residentes y turistas

Un par de semanas después de que se pidiera a Paul Emery que renunciara, el alcalde Tom Tait defendió la decisión de él y sus tres colegas de renunciar.

"Estábamos buscando un cambio de dirección", dijo Tait al Anaheim Bulletin. "Este es un pivote fuerte hacia los barrios".

A pesar de que la ciudad tiene una perspectiva saludable durante los últimos años, el bloque de votación del Concejo Municipal, llamado Concejo Popular, sacudió el Ayuntamiento, dejando ir al administrador principal de la ciudad más grande del Condado de Orange y su presupuesto de $1,700 millones.

Emery se desempeñó como gerente interino de la ciudad 16 meses antes de ser nombrado en 2015. Estaba ganando $290,000 dólares anuales, cuando un voto de 4-3 pidió su renuncia durante una reunión a puerta cerrada el 11 de julio.

Tait y los miembros del concejo José Moreno, Denise Barnes y James Vanderbilt votaron a favor. Los miembros del Concejo Lucille Kring, Kris Murray y Stephen Faessel votaron en contra de la renuncia.

La ex Secretaria de la Ciudad, Linda Andal, ahora servirá como gerente interino de la ciudad. Theresa Bass, asistente de secretario de la ciudad, ahora está actuando como Secretaria de la Ciudad. Tait no discutió cómo encontrará un reemplazo permanente para el encargado de la ciudad.

"Linda va a intervenir, y vamos a ver cómo va", dijo.

Emery no pudo ser contactado para hacer comentarios.

Murray, quien había defendido a Emery durante mucho tiempo, dijo que su renuncia forzada "perjudicará a la ciudad y la desafiará a gobernar de manera efectiva".

Emery es el cuarto administrador de la ciudad que ha renunciado desde 2010.

"Paul ha funcionado y ha proporcionado un liderazgo estable en un tiempo tumultuoso, ha equilibrado el presupuesto, reducido nuestra responsabilidad de pensión, restaurado nuestro personal de bomberos y policía a niveles pre-recesión y fue fundamental en nuestro programa de personas sin hogar e hizo inversiones extraordinarias, y dio prioridad a los centros comunitarios "a través de los parques de la ciudad, dijo Murray.

"Esto hace que sea increíblemente difícil reclutar a individuos calificados, que pueden estar en riesgo de perder su trabajo si van en contra de la mayoría del concejo", agregó.

El concejal Faessel dijo que estaba desconcertado con el alcalde y la decisión de los otros tres colegas.

"Contratamos a 40 oficiales en cuatro años, el presupuesto de la ciudad es equilibrado y más fuerte que los años pasados", dijo Faessel. "Paul es responsable de mucho con eso."

Tait dijo que estaba en desacuerdo con muchas de las recomendaciones de Emery.

En concreto, Tait dijo que estaba en contra de la recomendación de Emery de extender una moratoria a un impuesto de Disneyland a cambio de que Disney gastara hasta 1,500 millones de dólares en actualizaciones en sus parques temáticos en Anaheim; Y una recomendación para otorgar un estimado $550 millones en el impuesto futuro de ocupación transitorio de hoteles a Disney y el Grupo Wincome para el desarrollo de tres hoteles de cuatro diamantes en el distrito turístico; Los ingresos fiscales de los nuevos hoteles cubrirían los premios.

"No podemos sostener la economía que hemos reestructurado cuando hay una ampliación de los que tienen y los que no tienen", dijo Moreno, quien votó a Emery para dimitir. "Cuando el Ayuntamiento, a través de la recomendación del gerente de la ciudad, reparte $750 millones de dólares en futuros ingresos tributarios, era el momento de girar para que los vecindarios recibieran la misma atención que los que visitan aquí.

"Hemos invertido en los hijos de los turistas, es hora de invertir en los niños de Anaheim", dijo Moreno.