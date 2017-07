Ex estudiante de Santa Ana busca ayudar a jóvenes en informática

Programa capacita a los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Santa Ana en programación e ingeniería informática

La codificación en computadoras requiere precisión: Un paréntesis extra o un error tipográfico al azar puede estropear todo un programa informático.

El código de un joven estudiante para calcular el valor absoluto de una variable funcionaba a la perfección, aunque lo logró tras varios intentos frustrados por errores tipográficos.

El estudiante, Brandon Stokes tiene solo13 años y al lograr su objetivo gritó, saltó de arriba abajo, aplaudió, se jactó de sus amigos, inclinó la cabeza hacia atrás e hizo clic en el botón de "ejecutar" una y otra vez.

Stokes es parte del Campamento de Informática de la Escuela Preparatoria Santa Ana, que se lanzó el pasado 10 de julio y se prolongará hasta el 11 de agosto.

El programa capacita a los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Santa Ana - de 12 a 17 años - en programación e ingeniería del lenguaje Python. Es parte del esfuerzo de la escuela preparatoria para incorporar más educación profesional y técnica en su plan de estudios.

Los procesos enseñados son relativamente simples, como hacer que un microordenador diga su nombre y calcule la raíz cuadrada de un número aleatorio.

¿Pero lograr que esos procesos funcionen? No es tan simple.

"Necesitamos que lo intentes", dijo Chris Camacho, instructor principal del campamento de entrenamiento. "No puedes simplemente mirar la pantalla."

Camacho estudia ingeniería informática en la Universidad de Tufts como un estudiante de segundo año.

Es casi increíble, pero Camacho no tenía una computadora hasta hace aproximadamente tres años cuando estaba en la preparatoria de Santa Ana. Su primera exposición a la programación de computadoras - en un programa de verano del MIT - lo dejó atónito.

"No entendí lo que la computadora estaba pidiendo", dijo. "Todo el mundo estaba por adelante."

Pero Camacho siguió con él y encontró su nicho en los laboratorios, donde aprendió a construir y manipular la electrónica. Sus compañeros de clase e instructores elogiaron su proyecto final, Flint, una computadora sarcástica pero amable que responde a las olas de mano y da respuestas en modismos y juegos de palabras.

Camacho impresionó a los administradores de SAUSD cuando enseñó una clase de Introducción a Python como estudiante de último año en la preparatoria Santa Ana después de regresar del programa del MIT.

"Oh, Dios mío, estás bromeando", dijo Jeff Bishop, director de la Escuela Preparatoria de Santa Ana, cuando Camacho se le acercó para enseñar la clase. "(Camacho) tenía los medios para aprovechar la oportunidad".

Una cena con un superintendente delegado fue suficiente para persuadir al distrito para apoyar la idea de Camacho de un campo de entrenamiento de informática.

Pero hacer una justificación para que los estudiantes aprendieran la programación y la ingeniería de la computadora era un desafío, especialmente en un distrito donde muchos estudiantes no tienen computadoras. Incluso la red de Internet de la escuela impedía a los estudiantes descargar software que les permitiera codificar.

Camacho maniobró alrededor de este último pero tuvo dificultades para motivar a los estudiantes a asistir a su clase.

Viajó a las escuelas intermedias en Santa Ana para reclutar, motivándolos para la informática como un campo de carrera emocionante y gratificante. Incluso tenía un gráfico que muestra cuánto dinero hacen los profesionales de la informática.

"La gente es como, 'es mucho dinero, (pero) voy a volver a mi trabajo'", dijo Camacho.

Al final, alrededor de dos docenas de estudiantes se unieron al campamento de Camacho. Algunos querían codificar videojuegos; Otros simplemente pensaron que no tenían algo mucho mejor que hacer durante el verano.

No importa su motivación, Camacho intenta despertar interés en la programación de computadoras y la ingeniería en sus estudiantes.

Hay pruebas y proyectos, ya que toman el campamento de entrenamiento para los créditos escolares. Los estudiantes trabajan a su propio ritmo, con Camacho y otros tres instructores guiándolos para encontrar su "momento máximo". Los instructores sueltan sugerencias, pero nunca dan a los niños la respuesta completa.

"Cada problema es desafiante, pero aprendo un poco más cada vez", dijo Stokes.

Camacho dijo que espera que el campo de entrenamiento les permita a los estudiantes interesarse en buscar oportunidades de codificación, tal como lo hizo después de regresar del MIT.

"Esto abre muchas puertas", dijo.