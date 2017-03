¿Pistolas o sexo?

Si hay algo que a los hombres machos de Rockford, Texas les apasiona, a parte de sus mujeres, son las armas. Pero cuando ocurre un incidente en una escuela del pueblo, las madres de familia deciden que tienen que hacer algo radical para frenar la obsesión que tienen los hombres con las pistolas.

Como no encuentran la manera de convencerles, ellas mismas deciden protestar a través de sus vidas íntimas, imponiéndoles un celibato forzado hasta que ellos dejen sus armas.

Titulada “Is That a Gun in Your Pocket?” (¿Llevas una pistola metida en el bolsillo?), la comedia de 2016 es dirigida por Matt Cooper y cuenta con la actuación de varios actores latinos.

La actriz y cantante mexicana Fernanda Romero hace el papel de Connie, una ama de casa que está casada con otro de los personajes latinos llamado Luis (interpretado por el actor chileno Horatio Sanz). Ella misma describe a su personaje como una “outsider” (forastera) que trae ese “spice” (saborcito) latino a un pueblo conservador y de población mayormente anglosajona.

“El mensaje de la película es con el amor, todo es posible”, dijo la artista mexicana en entrevista telefónica con NEXT desde Los Ángeles.

Jaqueline Pinol, otra de las artistas latinas de la comedia, interpreta a Patricia Valdez, una reportera de noticias que investiga el escándalo que está tomando lugar en el pueblo ficticio. La actriz neoyorquina de ascendencia colombiana y guatemalteca, cree que esta película es capaz de hacer reír y, al mismo tiempo, instruir.

“Lo más importante de la cinta es que la gente se dé cuenta que no es necesario el tener armas para sentirse segura. El derecho de podernos proteger con las pistolas es una idea antigua”, expresó. “Sin las armas, hay mucho menos crimen y peligro”.

A juicio de Pinol, la divertida comedia de 95 minutos de duración llega a los servicios de descarga de video en un momento oportuno dado la nueva administración republicana que ha tomado posesión en los últimos meses. Este hecho ha llegado a afectar a la energía creativa de la industria artística de Hollywood. “No es igual que cuando teníamos a Obama”, reconoció Pinol.

PUNTO Y APARTE:

A partir del viernes, 31 de marzo la cinta “Is That a Gun in Your Pocket?”, clasificada R, se podrá descargar desde las siguientes plataformas de video bajo demanda: Amazon Instant, Google Play, iTunes, Sony Xbox y Vudú.