Federación Mexicana de Fútbol alista madruguete con derechos de televisión de selección

CIUDAD DE MÉXICO - Sin concurso, "en lo oscurito", y aprovechando la distracción por la tragedia del sismo en el País, la Federación Mexicana de Futbol alista la entrega de los derechos de televisión de la Selección Mexicana en un paquete para los próximos cuatro mundiales, denunció ayer el comentarista José Ramón Fernández.

Los beneficiados serían los mismos de siempre, Televisa y Televisión Azteca. La empresa dueña del club América sería la compradora eje y pagaría una cantidad que para algunos clubes de la Liga MX es injusta y muy inferior a lo que podrían obtener en un proceso abierto.

Para concretar la entrega de derechos, la Federación realizará hoy una reunión con algunos representantes de los equipos a modo de exponer las razones de este acuerdo.

"La FMF no tiene la intención de ser transparente en el tema de los derechos de televisión de la Selección Mexicana y va a cederlos al grupo que los tiene actualmente, sin consultar con todos los clubes, sin que se revise todo el proceso", sostuvo Fernández en entrevista con CANCHA.

"Lo quieren hacer en lo oscurito, rápido, aprovechando el momento que vive el País, decir 'ya compré los derechos'. Quieren que de una vez se reúnan y decir 'señores, Televisa como grupo, en conjunto con la Federación, queremos los Mundiales, es tanto y listo'".

Recalcó que más allá de la intervención que pudiera tener en ello el presidente de la FMF, Decio de María, es Televisa la que se encarga de todo.

"Decio de María tiene una presencia en el Comité Olímpico, en FIFA, pero esto lo hace directamente Televisa con sus ejecutivos, van con los directivos que se firme y que se firme y punto. Televisa no los va a revender, le dará su parte a TV Azteca y punto", denunció.

Dueños de clubes consultados por CANCHA expusieron que hay por lo menos seis equipos de los 18 del circuito que no están de acuerdo con la intención de la FMF, ya que prefieren una negociación con alguna cadena que pueda otorgar más de 200 millones de dólares por los derechos de cada ciclo mundialista.

Los mismos propietarios comentaron que para el actual ciclo mundialista Televisa pagó 45 millones de dólares y la nueva oferta es de 100 millones de billetes verdes.

Chivas, Monterrey, León, Tigres, Tijuana, Pachuca, y Lobos BUAP son algunos de los clubes que resisten la imposición que se fragua en la opacidad en la FMF.

"Se enteró Grupo Pachuca, que está molesto y no está de acuerdo, lo sabe el grupo de Monterrey, que no está de acuerdo, Tigres, que no está muy de acuerdo, Chivas, que no está de acuerdo, pero no pueden hacer mucho porque no son mayoría", lamentó Fernández.

Se buscó la opinión del presidente de la FMF, pero no fue localizable.