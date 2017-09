Actriz Rebecca Jones no se siente atada a nada

CIUDAD DE MÉXICO.- En un momento en el que las exclusividades se acaban, Rebecca Jones se da el lujo de ir y venir en las diferentes televisoras nacionales y extranjeras y gozar el trabajo sin ataduras.

Detrás de la actriz hay más de 30 años de experiencia, por lo que es valorada en cualquier producción.

"Me siento súper agradecida y afortunada. Tú sabes que no es una carrera fácil y siempre he gozado del cariño del público", afirma la actriz.

"Creo que también el prestigio se gana después de muchos años y hay que ser fiel a lo que tú quieres contar y ser en la vida, fiel a la huella que quieres dejar".

Rebecca, quien está por estrenar Las Malcriadas, teleserie de TV Azteca que entra al aire el 18 de septiembre, recientemente participó en La Doña, de Telemundo y antes hizo Que Te Perdone Dios, para Televisa.

"Tengo, por los menos, 20 años de ser independiente; yo ya voy y vengo de todas las empresas desde hace mucho", añade Rebecca, quien también está libre en el amor, pues no tiene pareja a su lado.

"Hace 18 años me fui a Azteca a hacer La Vida en el Espejo porque Televisa me quitó mi exclusividad, pero hace 20 años".

Esto le ha permitido desplazarse libremente de una empresa a otra sin problemas ni vetos.

"Trabajé en Telemundo con la primera administración que no es la misma de ahora, en NBC, también me fui a Venezuela, volví a Televisa dos veces con Que te Perdone Dios (2015) e hice Para Volver a Amar (2010), que fue un trancazo".

A sus 60 años de vida, Rebecca dice sentirse plena y contenta con los resultados obtenidos en su profesión.

"Sí he trabajado mucho toda mi vida, pero también he tenido mucha suerte y mucho favor del público", aclara la ex esposa de Alejandro Camacho.

¿Y físicamente?

Ya en el sexto piso de su vida, Rebecca conserva su encanto y luce delgada como consecuencia de una buena alimentación.

"Estoy bien cansada ahorita porque no paramos con las grabaciones, pero pues trato de cuidar la dieta, usar buenas cremas, tomar mucha agua. Las claves como que ya las conocemos todos, entonces la onda es hacerlas y seguirlas", afirma.

Por sus llamados, cuenta, no tiene tiempo de ir al gimnasio.

"¿A qué hora?, ¿consideras ir el domingo?, ¡ni siquiera me pasa por la cabeza! Éste es un trabajo muy desgastante, físicamente y mentalmente, las dos cosas".

Por eso trata de cuidar bien sus alimentos, ya que muchas veces no hay horario fijo para las comidas.

"Estamos entrando al cuarto mes de la grabación, así que cansada y contenta".

Con respecto a su personaje en Las Malcriadas explica que se trata de una súper villana que le divierte mucho hacer.

"Es un personaje que de alguna manera fue escrito para mí y lo estoy gozando muchísimo", expresa.

"Está muy bien estructurado, así como todos los personajes de la novela. Es una historia muy bien armada. En el caso de Catalina, es por demás divertido interpretarlo".