Megan Fox, bella y liberal, lamenta las acciones discriminatorias de Trump

CIUDAD DE MÉXICO.- Megan Fox se sabe bella, pero se describe, ante todo, como una mujer liberal.

Es por ello que lamenta las políticas discriminatorias del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Honestamente, no soy republicana, soy liberal, por lo que no estoy de acuerdo con lo que está pasando ahora.

"A la mayoría de los estadounidenses nos parece triste y nos deja mucho para reflexionar", aseguró en entrevista.

Trump ha causado controversia por su reciente decisión de cancelar el plan migratorio conocido como Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), además de sus comentarios racistas en contra de los latinos y su intención para construir un muro entre México y EEUU.

La también modelo llegó a la Ciudad de México para participar en el evento de moda Fashion Fest.

"Ya había venido a México para una premier y los fans siempre han sido muy agradecidos, muy cariñosos y es muy emocionante volver ahora por la moda", dijo.

Horas antes, durante una conferencia de prensa, Fox comentó que no le agrada ser considerada un sex symbol.

"La fama no siempre ha sido una buena experiencia para mí. Se habla mucho de mi cuerpo y, a veces, eso me hace sentir maravillosa, pero también me ha hecho sentir insegura porque es muy difícil tener los ojos de tanta gente encima".

Pese a tener tres hijos con Brian Austin Green: Noah, de 4 años, Bodhi, de 3, y Journey, de uno, la figura de Megan sigue robando suspiros.

"Creo que eso (ser considerada una mujer bella) es algo subjetivo. La belleza tiene que ver con la confianza en uno mismo: si te sientes fuerte, si te sientes saludable. No es mi cara lo que expresa si soy bella. La belleza está en la mente, en lo que piensas", consideró.

La maternidad y la actuación es algo que Megan ha aprendido a combinar, aunque al principio llegó a sentir que debía elegir una de las dos.

"Creo que todas las mamás sienten conflictos porque quieren trabajar y es una lucha porque también se sienten obligadas a poner a sus hijos en primer lugar.

"Yo también lo siento, pero, creo que cuando eres mamá, encuentras formas de combinar el trabajo y estar con ellos. Cuando estoy en casa sólo quiero cuidarlos y no dejo que nada me interrumpa", contó.

Incluso, la actriz asegura ser una mamá responsable, ya que prefiere divertirse de manera sana.

"Me gusta salir, reunirme con amigas. No me gustan las fiestas, no tomo alcohol, no fumo cigarros, ni fumo otra cosa", aseguró entre risas.

En el ámbito cinematográfico, Megan espera con ansias el estreno de la película Zeroville, dirigida por el actor James Franco, en la que actúa.

"No he visto la película. Es muy interesante porque él actúa en ella y también la dirige. Es muy inusual la manera en la que él trabaja. Fue un reto, pero me encanta su trabajo, lo amo.

"La cinta tiene elementos muy divertidos, pero al mismo tiempo es rara y oscura. Ya quiero verla", comentó.