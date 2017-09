Devin Booker de los Suns convive con niños en Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO- La estrella de los Suns de Phoenix, Devin Booker, visitó las instalaciones del Deportivo Moctezuma, en la Ciudad de México, donde convivió con 39 niños que practican el basquetbol.

Booker estuvo acompañado por Raúl Zárraga, director de NBA México, quien anunció un programa de rehabilitación de 37 canchas en 10 estados y el arranque del proyecto NBA Junior en nuestro País el próximo año.

"En años anteriores hemos acercado a los niños a diferentes partidos de la NBA tanto en el extranjero como en México.

"Se está buscando que los niños algún día puedan integrarse a equipos internacionales y, ¿por qué no?, pensar en la NBA", dijo Zárraga.

El escolta de Phoenix, quien es el más joven en anotar 70 puntos en un partido de la NBA, instó a los niños a llevar una vida saludable y no abandonar el sueño de jugar basquetbol.

"Yo estuve en esos asientos cuando tenía su edad. Mi sueño era jugar en la NBA, mucha gente me dijo que no podría hacerlo y me hizo dudar, pero mantuve mi sueño y llegué a la meta", compartió Booker.