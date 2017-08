Antonio Mohamed defiende al futbolista mexicano ante críticas

CIUDAD DE MÉXICO- Antonio Mohamed, DT de Rayados, defendió al futbolista nacional tras los comentarios vertidos por el español Paco Jémez sobre la indisciplina de los mexicanos.

"No escuché y no puedo opinar algo que no escuché, hay que oírla completa, pero el jugador mexicano es obediente, táctico y por naturaleza y por raza no para de correr, es lo que pienso del jugador mexicano", explicó el "Turco".

"Tengo 47 años, estoy hace 24 en México, tengo más de la mitad de mi vida, conozco 7 u 8ocho generaciones de futbolistas, de enfrentarlos y dirigirlos, el jugador fue mejorando y ahora cualquier mexicano puede jugar en cualquier Liga del mundo, no por nacer en Cataluña eres más que por haber nacido en Tepito".

Mohamed llegó a México como futbolista en 1993 y se retiró 10 años después en la misma Liga; además, ha dirigido al Zacatepec, Morelia, Querétaro, Chiapas, Veracruz, Xolos, América y Rayados.

En entrevista con la Liga MX, Jémez aseguró que el futbolista mexicano, como los latinos en general, son talentosos pero indisciplinado, lo que les ha impedido crecer y dar el salto de calidad en Europa.

Mohamed y Rayados mantendrán sus entrenamientos y no contemplan ahora algún amistoso por la pausa de la Fecha FIFA.