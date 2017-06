A la actriz Gabriela Spanic los vetos le parecen absurdos

CIUDAD DE MÉXICO.- A Gabriela Spanic no le interesa, en lo más mínimo, estar vetada tanto en Televisa como en TV Azteca, ya que, dice, tiene proyectos muy buenos en la actualidad.

"A mí no me preocupan (los vetos) porque no he hecho nada malo, obvio que mucha gente se va de un lado para otro, yo le he dado a las empresas lo mejor de mí, y lo que digan, ya saben que forma parte del show, tanto las cosas buenas como no tan buenas.

"No me angustia, al contrario: estoy muy agradecida porque he estado en todos los canales y ha funcionado muy bien", afirmó, en entrevista.

La venezolana comentó que esperará a que termine la etapa de cambios en ambas empresas para empezar a buscar más propuestas.

"Siempre he sido una mujer muy trabajadora, me siento orgullosa de eso, una mujer que vende, que está muy linda...

"Nosotros, como artistas, tenemos el derecho de trabajar en cualquier lado. Esto del veto me parece tan absurdo", dijo.

Pese a que su imagen no aparece en dichas empresas, la actriz agradece lo que le dejó su participación en varios melodramas.

"Gracias a Dios y a las telenovelas que he hecho he tenido grandes propuestas, la oportunidad de viajar a distintas partes del mundo. No me quejo porque Gaby Spanic en el mundo sí vende y la gente me quiere mucho. Agradezco eso".

Aunque está abierta a aceptar proyectos en la pantalla chica, la también cantante expresó su rechazo a las narcoseries, las cuales enaltecen a los malos ante la sociedad, comentó.

"No estoy de acuerdo. Con todo el respeto que se merecen los productores y quienes las elaboran, ese tipo de series no me gustan.

"Es que los narcotraficantes, en mi opinión, son como héroes, les hacen historias. A veces creo que este tipo de personajes tienen más derechos que los artistas", manifestó.

Spanic pidió a los medios no invadir la privacidad de los famosos ni destaparlos ante la sociedad.

"Los artistas también se cansan. Somos seres humanos, madres, padres... Cuando se meten con uno, no piensan en su familia y el daño que hacen.

"A los medios que se han burlado de las desgracias ajenas les mando mis bendiciones. Al final, la justicia de Dios es la que se hará presente", concluyó.