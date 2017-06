Cathedral City en camino a ser una 'ciudad santuario'

Otra ciudad más del Inland Empire busca proteger a los inmigrantes. Los concejales de Cathedral City, una ciudad ubicada al suroeste de Palm Springs, votaron para que se declarase una ciudad santuario el pasado 24 de mayo, en una sala de conferencias a máxima capacidad.

Según el diario local The Desert Sun, Cathedral City sería la primera ciudad santuario en el Valle de Coachella, al este del Condado de Riverside.

Los concejales municipales volverán a votar por última vez en dos semanas. Si aprobada, la medida prohibirá a que los funcionarios destinen fondos de la ciudad para hacer cumplir las leyes federales de inmigración.

A pesar de que se ratificó con un voto de 3-2, Stan Henry, alcalde de Cathedral City, dijo que estuvo en desacuerdo porque pensó que el asunto iba a dividir a los habitantes de la ciudad.

Miguel Ceja, párroco de la iglesia católica de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Riverside, por otro lado, vino para apoyar la decisión que se declarase santuario la ciudad.

“Yo era un trabajador indocumentado. No me vine porque quise, sino porque no tuve otra alternativa”, afirmó el padre Ceja, acordándose de cuando vino de México a vivir a Cathedral City a la edad de 14 años.

Significado de ser santuario

La medida de Cathedral City—donde la mayoría (62.5%) de los 53,437 habitantes son hispanos—define a una ciudad santuario como “un lugar donde se tratan a todos de la misma manera, con respeto y dignidad, sin importar su estado migratorio”.

Asimismo, en una ciudad santuario, los habitantes pueden confiar plenamente con los agentes de policía para no tener miedo de denunciar crímenes y de colaborar con las investigaciones de las autoridades locales.

El término significa también que una ciudad o condado no ha de dedicar sus recursos de seguridad locales para ayudar a que la policía federal de inmigración (ICE) o ‘la migra’ busque y detenga a personas indocumentadas.

Además, las ciudades o condados santuario aseguran que cumplen con las leyes federales dado que entregan a cualquier persona siempre que haya una orden judicial.

Se estima que existen unas 300 jurisdicciones que practican esta norma. En una lista publicada en la web de la organización no partidaria Ohio Jobs & Justice PAC, se consideran los Condados de Orange, de Riverside, de San Bernardino y de Los Ángeles como 'condados santuario'.

No obstante, las definiciones de colaboración se dificultan, dado que el presidente Donald Trump y el fiscal general Jeff Sessions, han amenazado con retirar fondos federales de las llamadas “ciudades santuarios” si sus fuerzas de orden público no colaboran con los agentes de ICE en la detención de indocumentados.

SB 54: Ley de Valores de California

Kevin de León, líder del Senado estatal, quien ha impulsado el anteproyecto ‘SB 54: Ley de Valores de California’ precisamente para prevenir que se use la plenitud de recursos estatales y locales para que los agentes de ICE ejecuten deportaciones, ha reaccionado con las siguientes palabras:

“En lugar de hacernos más seguros, la Administración de Trump está propagando el miedo, y promoviendo un chivo expiatorio basado en la raza de la persona. Su método de ‘apuntar una pistola a la cabeza’ para obligar a que las ciudades y condados santuarios participen en la deportación masiva, inhumana y contraproducente, es inconstitucional y fracasará”.

Recientemente el Ayuntamiento de Los Ángeles se ha sumado a otras ciudades que están en contra de la orden ejecutiva en la que se basa la amenaza de retirar fondos federales. El caso se está estudiando en un tribunal federal de California y los demandantes piden una inmovilización de esta orden ejecutiva.

A su vez, un juez federal ha declarado que dicha orden ejecutiva es inconstitucional manteniendo que el poder de transferir fondos del gobierno le pertenece al Congreso y no al Presidente del país.