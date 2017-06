Los Ángeles.- Jennifer López protagonizará y producirá la comedia romántica "Second Act", informó la compañía cinematográfica STXfilms por medio de un comunicado de prensa.

Esta cinta que dirigirá Peter Segal ("50 First Dates", 2004) se centrará en la vida de una trabajadora de unos grandes almacenes que se reinventa para demostrar que la sabiduría de la calle es tan valiosa como tener un título universitario.

STXfilms apuntó que el tono de "Second Act" será parecido al de "Working Girl" (1988), que lideraron Harrison Ford,y Sigourney Weaver y Melanie Griffith; o "Maid in Manhattan" (2002), que fue precisamente protagonizada por Jennifer López.

"Hay muchas cosas que me encantan de este proyecto y de este guion", dijo la actriz y cantante.

En este sentido, López explicó que, a cierta edad, las mujeres son apartadas por la sociedad, una realidad que la película pretende combatir.

"'Second Act' es una historia que da poder a cada mujer para hacer más, para ser más, para no limitar sus sueños", añadió.

López producirá este proyecto junto a Elaine Goldsmith-Thomas, Justin Zackham y Benny Medina.

"El talento de Jennifer como actriz de televisión y cine, productora y cantante es legendario. Es una verdadera superestrella global y creemos que es perfecta para este papel", indicó el presidente de STXfilms, Adam Fogelson.

López ha dejado su huella en filmes como "Selena" (1997), "Out of Sight" (1998), "The Cell" (2000), "Maid in Manhattan" (2002) y "Shall We Dance" (2004), aunque desde el año pasado su carrera en la interpretación ha estado dedicada por completo a la serie policiaca de televisión "Shades of Blue".