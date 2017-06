Guillermo del Toro se muestra muy animado

ANNECY, Francia.- Guillermo del Toro fue padrino del primer campus sobre cine de animación del principal festival de cine animado del mundo, los encuentros cinematográficos de Annecy.

El director tapatío ofreció la primera clase magistral del recién inaugurado MIFA Campus, un nuevo espacio del mayor mercado mundial de películas de animación cuya edición de este año fue inaugurada paralelamente al festival de cine de Annecy, al este de Francia.

En la plática, que se celebró con un auditorio lleno de público compuesto sobre todo por jóvenes talentos de la animación cinematográfica mundial, Del Toro reflexionó sobre la rapidez de la evolución del mundo del cine y de la imagen en general, y afirmó que sus películas cada vez tienen más secuencias de animación.

"Con la animación puedes expresar muchas emociones, de una manera distinta que con otros medios", comentó el director de El Laberinto del Fauno, quien participa por segundo año consecutivo en el festival de Annecy.

El certamen nombró al cineasta mexicano como padrino de la primera edición de su campus que tiene por objetivo desarrollar el conocimiento de la industria de la animación y facilitar el encuentro de los más grandes artistas.

En la plática, de más de hora y media de duración y celebrada bajo un intenso calor, Del Toro animó a los estudiantes y nuevos talentos del género de la animación a ser innovadores, a confiar en sí mismos y en sus proyectos y a ser originales.

"No hay que hacer lo que quieren sino lo que quieres. La mejor manera para ser animador es querer serlo", declaró Del Toro entre otros comentarios de ánimo.

El tapatío aprovechó además su regreso a este lugar para encontrarse con colegas y amigos como Rodrigo Blaas (Trollhunters, WALL·E, Up), Hal Hickel (Iron Man, Rogue One) y Jorge Gutiérrez (El Libro de la Vida, Guardianes de Oz); y hasta tuvo su momento fan al poder convivir con Go Nagai, creador de Mazinger Z.

"¡Pude darle las gracias y decirle cuán grande es su influencia!", expresó con emoción.