El camino al Oscar empieza en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs

Al principio, el XXVIII Festival Internacional de Cine de Palm Springs (PSIFF) no era así de glamuroso.

La visión de traer un Festival de Cine a Palm Springs se ideó por el cantante y alcalde Sonny Bono (1935-1998) con el fin de abrir una ventana al mundo y, al mismo tiempo, restablecer el esplendor de la época dorada del cine que dio tanta fama al pueblo del desierto como sitio turístico y muy chic, en donde las estrellas se escapaban para relajarse del ajetreo de Hollywood.

Caracterizado como un acontecimiento sencillo y regional, el PSIFF comenzó en 1990 como un certamen que atrajo a unos 17,500 asistentes.

Se llegó a catalogar como un Festival Internacional para poder presumir del número de películas extranjeras que iban rumbo a los Oscar.

Algunos pensaban que no iba a perdurar. La alfombra roja y noche de gala que dan inicio al Festival cada año, tardaron en levantar vuelo. Solamente se invitaba a un gran astro del cine porque no se contaba con la asistencia de ninguno más.

Artistas famosos

Ahora, sin embargo, tiene mucha popularidad. En esta vigésima octava edición, llegarán sin falta más de una docena de artistas famosos —Amy Adams, Casey Affleck, Mahershala Ali, Annette Bening, Kevin Costner, Andrew Garfield, Ryan Gosling, Taraji P. Henson, Tom Hanks, Nicole Kidman, Janelle Monáe, Ruth Negga, Jim Parsons, Natalie Portman, Octavia Spencer y Emma Stone —en vehículos negros de Mercedes-Benz al Centro de Convenciones de Palm Springs para recibir su premio. Los premios sirven para pronosticar quienes serán los ganadores de las academias más prestigiosas de la industria. Por lo tanto, el PSIFF ha llegado a ser el primero de los galardones del cine de la temporada.

De los 44 galardonados en los últimos cuatro años, 40 han recogido el premio Oscar. “No nos podemos quejar del resultado”, les dijo el director del Festival, Harold Matzner, a Palm Springs Life. “Por eso todos quieren venir aquí”.

192 cintas de 72 paises

El XXVIII PSIFF proyecterá 192 cintas de 72 paises. El nuevo director artístico, Michael Lerman, aseguró que los filmes llevarán a los espectadores por aventuras a tierras lejanas o mostrarán las experiencias de vivencias cotidianas. “Te harán reír mientras que también te harán pensar”, dijo.

Tampoco faltará la presencia latina. Hebe Tabachnik, programadora iberoamericana del PSIFF, expresó que se encontraba “sumamente satisfecha” con la selección de 27 películas que representarán a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, España, México, Portugal y Venezuela que competirán por el Cine Latino Award. “Yo creo que este año tenemos lo mejor de lo mejor”, afirmó ella.

MÁS INFORMACIÓN:

Las entradas y los pases para ver a las películas se pueden conseguir por medio del internet (www.psfilmfest.org), teléfono (1-800-898-7256), o yendo en persona a las taquillas de los Camelot Theatres (2300 E Baristo Road), Regal Cinemas Palm Springs Stadium 9 (789 E Tahquitz Canyon Way) o en el Festival Ticket and Information Center (777 E Tahquitz Canyon Way, # 113) en la ciudad de Palm Springs, a unas 100 millas al este de Los Ángeles.