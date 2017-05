San Juan.- La puertorriqueña Cindy Serrano defenderá por primera vez este sábado su título pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante la mexicana Paola Torres, sumando así otro episodio para la rivalidad histórica entre púgiles de la isla caribeña y el país norteamericano.

"No conozco mucho a mi oponente, aparte de que es mexicana, y sabemos que a los mexicanos les gusta guerrear. Es joven, por lo que tendrá mucha energía, pero yo soy más boxeadora. Pero si hay que guerrear, pues lo haremos. A los mexicanos y puertorriqueños les encantan estas batallas", dijo "Checkmate" Serrano a Efe.

La reyerta será además el primer combate en el que una boxeadora puertorriqueña defienda su corona mundial en la isla, al encabezar el cartel "Noche de Campeones DIRECTV" en el Coliseo Sammuel "Sammy" Rodríguez de Aguas Buenas, municipio al centro de la isla.

"Nos hemos preparado bien para esta pelea por los pasados dos meses y me siento muy emocionada. Aunque no me tomé mucho tiempo de descanso, me siento bien y fuerte. Será una gran rivalidad entre puertorriqueña y mexicana", aseguró la púgil boricua de 35 años previo a la última rueda de prensa de la pelea.

El combate de Serrano (25-5-3, 10 KO's), entrenada por su esposo, Jordan Maldonado, será el primero desde que el 10 de diciembre conquistó el título que ostenta, tras derrotar por decisión mayoritaria a la colombiana Calixta Silgado en cartel celebrado en Puerto Rico.

"Será un honor que ahora tenga la oportunidad de defender mi campeonato en mi isla", sostuvo Serrano, quien junto a su hermana, Amanda, actualmente son los únicos puertorriqueños en ser campeones mundiales de boxeo.

"Las peleas entre los puertorriqueños y mexicanos siempre son bien fuertes. En el boxeo de México no hay malos, sino boxeadores con ganas, con todo, menos con miedo, y sabemos que Paola viene con eso", dijo por su parte el entrenador y esposo de Cindy Serrano, Jordan Maldonado.

"Sabemos que los boxeadores mexicanos son bien fuertes, pero el título se va a quedar en Puerto Rico", aseguró Maldonado, quien también entrena a la hermana de Cindy, Amanda Serrano -la única deportista en ganar títulos mundiales en cinco divisiones-.

"Jordan dice que no soy una verdadera campeona mundial hasta que defienda mi título. Así que haré todo lo posible para lograr mi cometido", enfatizó Cindy, madre de dos hijos.

Torres, conocida como "La Fiera" y con marca de 10-1-1, 3 KO's, tendrá este sábado su primera oportunidad por un título mundial y hará su primer combate desde el 10 de diciembre, cuando derrotó por decisión unánime a su compatriota Karla Díaz.

"Agradezco a los organizadores y al equipo de trabajo de Serrano por esta gran oportunidad. Haré todo lo posible para arrebatarle ese título y llevármelo a mi país", sentenció Torres, quien se entrenó para su esperada pelea bajo el mexicano Charlie Martínez.

"Venimos a una guerra. Sabemos de la importancia que tienen estas peleas, y estamos preparados para llevarnos el título", agregó Martínez por su parte.

La cartelera, que se transmitirá en vivo y en exclusiva por OnDIRECTV-HD canal 161 de Liberty, incluirá otros nueve combates, entre los que sobresaltan el regreso después de un año de inactividad del puertorriqueño Abner "Pin" Cotto (20-3-0, 9 KOs), quien peleará a 8 asaltos en peso ligero contra ante el experimentado púgil ecuatoriano Humberto Toledo (43-12-3, 26KO's).