Alientan a jóvenes hispanos a estudiar carreras científicas

Daniel Ramírez, residente de Moreno Valley, es un joven de 14 años que cursa el noveno grado en la escuela Riverside STEM Academy, un plantel enfocado en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Estudia en esta escuela correcta porque en el futuro tiene como objetivo convertirse en ingeniero informático.

“Desde niño me gustó todo lo que tiene que ver con computación. Me gusta escribir códigos y en el futuro me gustaría ser todo un profesional, me gustaría mejorar la calidad de vida de las personas con mi trabajo”, comentó Ramírez.

El joven estudiante formó parte de un extenso grupo de futuros científicos que acudieron al evento “Día de Ciencias”, el pasado sábado 11 de febrero en la Universidad de California Riverside (UCR).

El evento tuvo como objetivo celebrar la semana nacional de ingenieros y a la vez alentar a los jóvenes hispanos de la región de Inland Empire a que consideren estudiar una carrera científica.

Auspiciado por la Sociedad de Ingenieros Profesionales Hispanos (SHPE), el evento congregó a decenas de futuros ingenieros, químicos, matemáticos, doctores y demás, quienes acompañados de sus padres presenciaron la realización de varios experimentos y fueron expuestos a una galería científica.

“A mí me parece formidable que esta universidad haga esto por nuestros hijos. De mi parte esto muy contenta y comprometida a apoyar a mi hijo en lo que el desee estudiar. Me da gusto ver a jóvenes apoyando a jóvenes también”, comentó Elizabeth Ramírez, madre de Daniel.

Ramírez se refirió al grupo de jóvenes estudiantes universitarios quienes lideraron talleres en varios temas, incluyendo cómo llenar el formulario para la universidad, y como solicitar ayuda financiera, entre otros. Además, los jóvenes universitarios realizaron actividades en varias ramas de estudio, incluyendo la química, medio ambiente, ciencia material, mecánica, electrónica, e ingeniería informática así como ciencias de la computación, entre otras.

“La idea principal es exponer todo los beneficios que nos brinda la ciencia y hacerles saber a los jóvenes estudiantes que si se puede lograr la meta de convertirse en todo un científico. Tenemos algo que se llama “Noche de Ciencias”, un programa que lleva la ciencia a las escuelas, pero queríamos que los jóvenes sintieran lo que es estar en el colegio y desarrollamos Día de Ciencias”, comentó Andrew Sánchez, miembro de SHPE. “Aquí están los futuros científicos, los que un día desarrollarán sus ideas y cambiarán vidas… y también salvarán vidas”.

Según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, pese a que la población Latina de los Estados Unidos crece de manera rápida e inevitable, su demografía representa menos del 10 por ciento de la fuerza laboral en campos de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

Parte de la problemática es que solamente cerca de dos tercios de los estudiantes Latinos alrededor del país tienen acceso a las matemáticas avanzadas y materias de ciencias en sus escuelas. Otro factor es que muchos padres de familia ni están enterados de las oportunidades para sus hijos, añadió Sánchez.

Según Children Now, una organización que promueve la educación entre la comunidad infantil y juvenil, siete de las 10 ocupaciones con mayor crecimiento se encuentra en la rama de STEM, sin embargo, en California muchas escuelas no ofrecen cursos que son críticos para desarrollar una carrera científica.

Children Now ha revelado que el 25 por ciento de los estudiantes en California acuden a escuelas que no ofrecen cálculo; mientras que el 15 por ciento acuden a escuelas que no ofrecen física y el 10 por ciento acuden a escuelas que no ofrecen clases de química.

Desde hace varios años, el Departamento de Educación de California ha demostrado interés y ha actuado a favor de revertir la situación, modificando incluso el currículo para ofrecer más clases científicas al mayor número de estudiantes posibles.

Como prueba, en septiembre de 2013 California adoptó los nuevos estándares de ciencia para la futura generación, lo cual ayuda a los maestros en la aplicación de las nuevas normas de la ciencia y en desarrollo del nuevo marco curricular de ciencia.

Los frutos están madurando. Jessica León, e Israel Núñez, de 19 y 20 años de edad, respectivamente, son estudiantes de UCR que ayudaron a hacer demostraciones para los futuros científicos.

León estudia el segundo año de ingeniería biológica (bioingeniería), disciplina que aplica conceptos y métodos físico-matemáticos para resolver problemas de la ciencia de la vida, utilizando las metodologías analíticas y sintéticas de la ingeniería.

“En pocas palabras, yo podría trabajar desarrollando próstesis avanzadas, incluyendo un corazón artificial”, comentó León.

Por su parte, Núñez estudia la neurociencia, un conjunto de disciplinas que estudia la estructura, función, desarrollo de la bioquímica, la farmacología y la patología del sistema nervioso. Núñez quiere ser farmacólogo y trabajar en un hospital local. El sábado, Núñez explicó a los participantes las funciones comunes del cerebro.

“Aún nos falta mucho por descubrir sobre el cerebro pero sabemos lo suficiente como para ayudar a mucha gente. Por cierto, eso de que solamente usamos el 10 por ciento del cerebro es falso. En realidad usamos virtualmente cada parte del cerebro y la mayor parte del cerebro está activo todo el tiempo”, dijo Núñez.

Con eventos como Día de Ciencias, parte del programa Noche de Ciencias, los organizadores esperan aumentar el interés de estudiantes hispanos a carreras científicas.

“El mundo y el futuro se los va a gradecer. Aquí tenemos hoy los futuros neurocirujanos, los futuros astronautas, médicos, químicos, matemáticos, descubridores de vacunas, inventores de próstesis inteligentes, y demás”, concluyó Sánchez.