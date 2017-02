Geraldine Galván ante el reto de interpretar a Chiquis Rivera

La actriz mexicana Geraldine Galván, que tiene a su cargo el rol de Janney Marín Rivera, mejor conocida como Chiquis, en la serie de Univision “Su nombre era Dolores, la Jenni que yo conocí”, aseguró que interpretar un personaje de la vida real es el reto interpretativo más grande de su carrera.

“Todo lo que he hecho hasta ahora han sido personajes ficticios, pero interpretar a una persona de verdad, con todos sus matices y su complejidad, que aún vive, es una responsabilidad enorme, y no solo como actriz, sino como persona”, expresó a Efe la joven, de 23 años y nacida en Ciudad de México.

La serie, basada en el libro del mismo nombre que recoge los recuerdos del representante de la denominada “Diva de la banda”, Pete Salgado, narra la vida y el ascenso a la fama de la cantante mexicana, fallecida trágicamente en un accidente aéreo en diciembre de 2012.

Chiquis, la mayor de los cinco hijos de la cantante californiana, es famosa por cuenta propia, pues además de participar en varios programas de reality sobre la figura de Jenni Rivera y su familia, es una de las cantantes jóvenes más populares del género regional mexicano y tiene entre sus éxitos temas como “Amor eterno”, “Paloma blanca” y “Esa no soy yo”.

En lo personal, la vida Chiquis no ha sido ajena a la controversia, pues su padre, José Trinidad Marín, en 2007 fue condenado a más de 31 años de prisión por, según se alega, violación y abuso sexual contra ella, su hermana Jacquelin, y la hermana menor de Jenni.

Para interpretar este rol, Galván, que comenzó su carrera como actriz a la edad de cuatro años, se empapó de Chiquis viendo cientos de vídeos de la estrella y preparándose con los diversos directores de la serie, quienes la guiaron a la hora de modular su actuación.

“Cuando ves a una persona en sus vídeos personales, conoces sus manerismos, cómo se mueve, habla o actúa cuando está en confianza. Para mí ha sido muy importante captar su esencia, no sólo si me parezco o no a ella físicamente, porque me he preparado con mucho respeto”, apuntó.

La actriz descartó que tenga miedo de la reacción de Chiquis o del público que la adora, pues, además ya ha recibido el apoyo de la audiencia.

“Sólo he conocido a Lupillo, el hermano de Jenni, y él está muy contento con la serie. Al público también le ha gustado, porque me dicen que rompimos récords de audiencia en Univision”, dijo.