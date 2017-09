Conte da las gracias a Costa y dice que no se olvida de lo que ganaron juntos

Londres, Inglaterra- El italiano Antonio Conte, entrenador del Chelsea, dio este viernes las gracias a Diego Costa por su "contribución a la historia del club" en sus tres años en Stamford Bridge, y aseguró que nunca olvidará lo que ganaron juntos.

Los 52 goles de Costa en sus tres temporadas en Londres ayudaron al Chelsea a conquistar dos títulos de la Premier League, una con José Mourinho en el banquillo y la otra con Conte.

Sin embargo, el preparador transalpino informó a Diego a comienzos del pasado verano, a través de un escueto mensaje de texto, que no contaba con él y que tenía que buscarse un nuevo equipo.

Tras ese episodio, Costa, de 28 años, se declaró en rebeldía y se negó a incorporarse a los entrenamientos de los 'Blues', buscando el anhelado traspaso al Atlético que por fin se ha dado.

"No me olvido de lo que ganamos juntos", declaró este viernes Conte, en la rueda de prensa previa al partido de liga contra el Stoke al ser preguntado por Costa. "Lo digo y lo repito: queremos darle las gracias por sus esfuerzos, no sólo la pasada temporada, sino durante todo el tiempo que jugó en el Chelsea", añadió.

"La pasada temporada ganamos como un equipo. No importa (lo que pasó entre nosotros), y ya no me interesa hablar más de este tema. Estoy contento con los jugadores que tengo", subrayó el entrenador italiano.

Costa ya se encuentra en Madrid para ultimar los detalles de su traspaso al Atlético.