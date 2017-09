La regiomontana Alicia Villarreal sigue fiel a sus raíces norteñas

CIUDAD DE MÉXICO.- A sus inicios, la gente le decía que usara shorts y tops, pero fiel a sus raíces norteñas, Alicia Villarreal no cedió a su estilo. Y es que la regiomontana siempre ha seguido sus instintos sin importar el qué dirán.

"Cuando dejé Límite, llegó un momento en que les dije a mis compañeros: 'ustedes sigan, busquen un cantante, porque yo voy a insistir en este concepto norteño con voz de chava'. No había oportunidad con una disquera que creyera en uno.

"Si te hablo desde ese momento, toda mi vida he hecho lo que he querido. Me ha costado mucho trabajo, soy una mujer de retos, no me voy a lo fácil y rompo los esquemas", compartió la cantante.

Villarreal, como vocalista de la agrupación, gozaba de gran éxito y popularidad, sin embargo se alejó para perseguir su deseo de enfrentar nuevos retos.

"Me divorcié totalmente de eso y me aferré a otra cosa, que fue el ranchero. No sabía qué iba a suceder, ni siquiera me sentía la cantante de ranchero, pero tenía tanto que quería expresar, que me aferré y lo intenté".

Asegura que no peca de caprichosa y que sus decisiones se han basado en hacer lo que le dicta su corazón, pero siempre consciente que tiene un compromiso con el público que la sigue.

"Va cambiando la forma de vivir y de convivir con ese mundo que te rodea. Por la tecnología, porque uno madura, o por muchas cosas, pero sigo siendo la misma persona.

"Tengo el mismo placer de subirme al escenario, el mismo gusto de complacer al público y esa sensación de escribir canciones", puntualizó, en entrevista.

Y aunque reconoce que tanto en su vida personal como en lo profesional ha tenido tropiezos, no los desestima, porque todos la han hecho madurar.

"Creo que esos momentos en lo que no salió algo bien, lo que nos dejó es aprendizaje.

"Mucha gente me dice: 'qué bueno que te ha ido bien en tu matrimonio, después del otro fracaso (su divorcio de Arturo Carmona)'. ¿Pero cómo? Si tengo una hija (Melanie), tenía que aprender, estaba joven, no hay una escuela para que nos diga así tiene que ser".

Dedicarle tiempo a su familia también ha sido algo primordial en su vida y está satisfecha con lo que ha logrado como madre de sus tres hijos, Melanie, Cruz Ángelo y Félix.

"Hay mujeres que tienen una vida más complicada que la de uno y pueden estar al pendiente de sus hijos, ser muy exitosas para su trabajo. Siempre hay tiempo de todo, tanto para el trabajo, como el hogar.

"El balance no es fácil y es más esfuerzo para la mujer, pero a nosotras Diosito nos dijo: 'ustedes pueden todo, ¡no se preocupen!'. La fortaleza viene no sé de dónde", expresó la artista.

Tras siete años de no lanzar un álbum y estar alejada de los escenarios, Alicia vuelve con La Villarreal, disco grabado en vivo que incluye sus éxitos y cuatro temas nuevos, producido por su esposo, Cruz Martínez.

"Decíamos: '¿cómo hacemos ese arreglo para darle justicia, para quedarnos en ese éxito o superarlo?'. Trabajamos y trabajamos, y es por eso que siempre trato de hacerlo con respeto, compromiso y con una línea musical correcta", compartió.