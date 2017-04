StubHub Center y los gladiadores modernos

Carreras boxísticas se arman y desarman en esta arena que cuenta con 8,000 asientos.

El sur de California ha sido por mucho tiempo el destino de los mejores boxeadores del mundo – algo que data desde la década de 1890.

Desde la vieja Arena Vernon hasta el Auditorio Olímpico y más tarde el Foro de Inglewood, muchos de los enfrentamientos más históricos fueron presenciados en esos lugares.

Un nuevo encuentro de gladiadores ha surgido y este sábado tres campeones del mundo, Oscar Valdez, Jessie Magdaleno y Gilberto Ramírez buscarán añadir a la ya legendaria tradición del StubHub Center en Carson. Los encuentros son televisados por vía de prepago por On Demand.

Han pasado dos mil años desde que el Coliseo Romano celebró encuentros entre gladiadores.

Ahora los boxeadores de todo el país y otros más llegan al StubHub Center con la esperanza de alcanzar la fama dentro del cuadrilátero.

Boxeadores de todo el mundo conocen la magia del StubHub Center que abrió por primera vez en el 2003 como un estadio de tenis. El lugar al aire libre tiene un don para atraer a muchas de las mayores peleas en la última década.

¿Quién puede olvidar las dos batallas increíbles en las que Israel “El Magnífico” Vázquez y Rafael Márquez participaron en el 2007 y el 2008? O los increíbles intercambios entre Tim “Desert Storm” Bradley y Ruslan Provodnikov en el 2013. La guerra sangrienta del año pasado entre Orlando Salido y Francisco Vargas fue nombrada ‘Pelea del Año’ por muchas publicaciones.

Y estos son sólo algunos ejemplos, pero hay muchos más.

Los peleadores conocen la corta pero impresionante historia de los que tuvieron un buen desempeño en Carson y lo que hizo para las carreras de Bradley, Josesito López, Shane Mosley, John Molina y Vic Darchinyan.

Carreras boxísticas se arman y desarman en esta arena que cuenta con 8,000 asientos. Gennady “GGG” Golovkin básicamente fue bautizado como favorito de los aficionados en una pelea en el StubHub Center.

Ahora, un nuevo lote de campeones mundiales como Valdez esperan lograr un rendimiento memorable frente a los aficionados.

“Hay algo en esa arena que sólo atrae buenas peleas como las dos que Israel Vázquez tuvo allí.

Estuve allí cuando Brandon Ríos luchó contra Mike Alvarado y Timothy Bradley luchó contra Ruslan Provodnikov “, dijo Valdez, campeón peso pluma de la WBO. “Fueron grandes peleas. Me gustaría llevarles a los aficionados una muy buena pelea”.

Valdez (21-0, 19 KOs) defiende el título de la WBO contra el rudo colombiano Miguel Marriaga (25-1, 21 KOs). Es un encuentro entre dos combatientes agresivos que prefieren los nocauts a las decisiones.

“No estaba contento con mi última actuación en el StubHub. Ahora tengo la oportunidad de darles una buena pelea. Aquí está un chico (Marriaga) cuyo estilo y mi estilo deben generar una buena pelea”, dijo Valdez, de 26 años y quien vive en el Lake Elsinore. “En mi última pelea en el StubHub no lo hice tan bien. Gané, pero decepcioné a mis fans”.

Valdez sobrevivió a una caída y ganó por decisión contra Rubén Tamayo en junio del 2015.

Ramírez (34-0, 24 KOs), campeón súper medio de la WBO, realiza su primera defensa del título después de un año de descanso debido a una lesión. Se enfrenta al ucraniano Max Bursak (33-4- 1, 15 KOs), un veterano de muchas batallas.

El campeón de peso súper banta de la WBO, Magdaleno (24-0, 17 KOs) hace su primera defensa del título mundial contra el brasileño Adeilson Dos Santos (18-2, 14 KOs), quien tiene una ventaja de cuatro pulgadas de estatura.

“Hay tantas peleas en el StubHub”, dijo Magdaleno, de 25 años y quien vive en Las Vegas.

“Quiero dar un gran espectáculo como los tipos de antaño.”

Las puertas abren a las 3 p.m.

Hablando a puños

Ex estrella afionada Ruiz debuta en Montebello

La ex estrella aficionada Adelaida Ruiz, ahora de 28 años, finalmente hace su debut profesional. La ex boxeadora del desierto se ve las caras con Rebecca Light, del norte de California, en una pelea ligera en el Quiet Cannon en Montebello el viernes 21 de abril. Para más información llame al (323) 816-6200. Las puertas abren a las 6:30 p.m.

Serrano busca quinto título ante Santana

Amanda Serrano (31-1- 1, 23 KOs) intenta ganar su quinto título mundial en cinco divisiones de peso cuando se enfrente a la ex campeona del mundo Dahiana Santana (35-8). La pelea es por el cinturón vacante peso banta de la WBO en el Barclays Center de Brooklyn el sábado. Serrano, de 28 años, ya tiene títulos mundiales en las categorías súper banta, pluma, súper pluma y ligera.

Medallista olímpico Stevenson se vuelve profesional

El medallista olímpico de plata Shakur Stevenson hace su debut profesional en una boleta de Top Rank el sábado 22 de abril, en el StubHub Center. Stevenson, de 19 años, se enfrenta a Edgar Brito (3-2-1) en un choque peso pluma pactado a seis asaltos.

Peleas en la televisión

Jueves. ESPN2, 7 p.m. Michael Pérez (24-2- 2) vs Marcelino López (32-1- 1).

Sábado. Prepago, 6 de la tarde Oscar Valdez (21-0) vs. Miguel Marriaga (25-1); Jessie Magdaleno (24-0) vs. Adeilson Dos Santos (18-2); Gilberto Ramírez (34-0) vs. Max Bursak (33- 4-1).

Sábado. Showtime 6:30 p.m. Amanda Serrano (31-1- 1) vs. Dahiana Santana (35-8).