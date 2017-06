Salma es terapeuta, no sirvienta en nueva película

Surge una comedia dramática sobre la división de perspectivas en Estados Unidos

— “¿Me puedes servir otro bourbon, cariño?”

— “Oh, no, Doug. Ella es Beatriz. Se quedará para la cena”.

Este 9 de junio se estrenará "Beatriz at Dinner", el nuevo proyecto cinematográfico de Salma Hayek. La actriz mexicana—nacida en Coatzacoalcos, Veracruz—, da vida a una terapeuta holística llamada Beatriz, originaria de un pueblo muy humilde de México, que trabaja en una clínica especializada en el tratamiento de enfermos de cáncer en Los Ángeles.

Beatriz llega a la mansión de Newport Beach, donde vive una de sus clientas, para dar una sesión de terapia.

Cuando se le estropea el vehículo que ella maneja, la invitan a quedarse para cenar y allí conoce a Doug Strutt, un agente de inmobiliaria multimillonario estilo Donald Trump y personaje tomado por el actor John Lithgow.

En este encuentro, los mundos de ambos chocan y ninguno volverá a ser el mismo.

A pesar de ser una inmigrante mexicana que emigró legalmente al país, la tratan de menospreciar equivocándola con la sirvienta de la casa.

“Tú sabes, dos perspectivas completamente diferentes que no son capaces de comunicarse muy bien en este momento. Y de eso se trata la película", dijo a los medios Hayek la comedia oscura, dirigida por el portorriqueño Miguel Arteta, que tuvo su premier mundial en enero en el Festival de Cine de Sundance en Park City, Utah.

Las primeras críticas publicadas por la prensa estadounidense sobre "Beatriz at Dinner" elogian a la actuación de la actriz veracruzana, de 50 años, en esta comedia dramática que resalta la división de perspectivas en el país, la lucha de las clases (ricos y pobres) y la xenofobia (la hostilidad exagerada hacia los extranjeros).

La realidad de lo que vivimos

Para Noemí Ramírez, una abogada angelina especialista en inmigración y leyes de la nacionalidad, le pareció que la película reflejaba a la realidad que estamos viviendo en estos momentos y que, además, tenía un mensaje importantísimo que no se debería de pasar por alto.

“Aunque la discriminan, el personaje de Salma Hayek participa en la conversación y no se queda callada. Nosotros podemos aprender de esto y no quedarnos callados”, afirmó Ramírez en entrevista telefónica con NEXT.

La tragicomedia surge en el momento adecuado, argumenta Ramírez, ya que todos los días observa de cerca en su consulta el miedo e inquietud que sienten los inmigrantes tras la elección del presidente Trump.