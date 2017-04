Carlos Athié goza a los villanos

CIUDAD DE MÉXICO.- Sus características físicas e histriónicas le han hecho ganar papeles de galán, pero Carlos Athié se considera un 'teto'.

Por eso, el personaje que interpretó en la telenovela La Doble Vida de Estela Carrillo dista mucho de su personalidad y, por lo tanto, le dejó mucho aprendizaje.

"Este es un personaje que, aunque duró muy poco tiempo, hizo cosas muy drásticas para la historia. Como actor siempre estás acostumbrado a que te encasillan como el galán o así.

"De este disfrutaba lo que le pensaba, lo que iba planeando, y me sorprende cómo puede haber un capo tan joven, cómo se viste, los empiezas a estudiar y es un análisis que a veces hasta te da miedo", comentó acerca de Porfirio, personaje que tendrá un final fatídico en el melodrama de Rosy Ocampo.

El actor le apuesta también a la comedia y participa actualmente en la obra 3 Roomies, en la que interpreta a un chico quisquilloso y "fresa".

Además, tiene en puerta un proyecto televisivo en el que también se mofa de sí mismo, pues admite que tiene mucho de "mirrey".

Pero si le dan a elegir entre ser el bueno o el malo, Carlos sabe lo que prefiere.

"Me encanta tomar riesgos, pero también me encanta tomar villanos. Son padrísimos. Yo no sé qué pasaría si siempre te dieran el bueno. A mí me encanta hacerle la vida imposible a alguien en la telenovela.

"Qué sabroso es. Disfrutan 120 capítulos y en el último capítulo ya le va mal, pero el pobre bueno sufre, sufre, y al final es feliz", consideró el actor.