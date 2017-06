Lila Downs: 'El reguetón me encanta'

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras gran número de cantantes se pronuncian en contra del éxito del reguetón, Lila Downs asegura que a ella sí le gusta.

Y no tiene empacho en afirmar que minimizar el género tiene que ver con ciertos complejos y prejuicios.

"El folclor me gusta. Soy una mujer de apreciar música, no sólo por géneros. Me gusta el rap, el hip hop, la cumbia, el danzón, la bachata, el reguetón me encanta", comentó Downs.

En la presentación de su nuevo álbum, Salón Lágrimas y Deseo, la intérprete oaxaqueña manifestó su respeto por cualquier tipo de género musical.

"Como es música popular, todavía tenemos esa área en nuestra cultura que se cree superior. Y uno, por creerse conocedor de ciertas cosas, las manda a estar debajo de uno, cuando no. Nos vamos a la cultura de estratificar. Eso viene desde la cultura prehispánica. Yo preguntaría ¿por qué tiene tanto éxito el reguetón?".

Downs aseguró que para su nueva producción discográfica, cuyo primer sencillo es "Peligrosa", se propuso grabar una colección de temas eclécticos, con mucho romance o hasta de tintes políticos, como "Envidia".

"Para (el disco anterior) hicimos un tema que se llama 'El Demagogo', antes de que ganara Trump, y no pasó nada con esa canción, y surgió esta, 'Envidia'.

"Se refiere al rollo paranoico de mucha gente que nos tiene envidia, o nos deprecia, porque nos inventan cada cosa, que no saben", expresó Downs.

Convencida de su misión filantrópica y de ayudar a los que no tienen voz, además de incluir piezas clásicas como "Urge" o "Un Mundo Raro", seleccionó "Son de Juárez" como una forma de continuar alzando la voz en contra de los feminicidios en Ciudad Juárez.

La cantante ofreció ayer un showcase para fans en El Imperial, en donde presentó en vivo seis de las canciones de su nuevo disco, entre ellas, "Tus Pencas", "Piensa en Mi" e "Inmortal".