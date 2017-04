Lila Downs trae su música mexicana al sur de California

Su música asume un estilo versátil que funde melodías del norte y del sur de la frontera

Canción a canción y álbum tras álbum, Lila Downs gana público y corazones en ambos lados de la frontera.

Con el espíritu de taberna y las penas que no se matan con el licor, la afamada mexicana, de 48 años de edad, cantará el 20 de abril en San Diego, el 22 en Northridge y el 23 en el Segerstrom Center for the Arts de Costa Mesa.

“Estaremos cantando nuestras canciones ya conocidas y también presentando un poco del material nuevo”, dijo Lila Downs por teléfono desde su casa en México.

Hija de una cantante mixteca y de un intelectual americano blanco, enamorado de México, su herencia y su formación son claramente biculturales: estudió música en Oaxaca y antropología en Minnesota. Su madre le enseñó las tradiciones indígenas oaxaqueñas y su padre le abrió las puertas a músicos gabachos como Bob Dylan.

Como resultado, su música asume un estilo versátil que funde melodías del norte y del sur de la frontera, pero cuya temática es netamente mexicana.

Y es ésa música la que le ha llevado por todo el mundo tejiendo diversos estilos musicales con sones tradicionales y autóctonos; cantando en español, en inglés y en lenguajes mesoamericanos.

Tesoro de México

Apodada por los medios como ‘El Tesoro de México’, ‘La Frida Kahlo de la música’ y ‘La heredera de Chavela Vargas’, la cantante y compositora cuenta con nueve discos de estudio. Ha conseguido un premio Grammy en la categoría de Regional Mexicana y cuatro de sus discos —“Una sangre”, “Pecados y milagros”, “Raíz” y “Balas y chocolate” —la ganaron Grammy Latinos.

En este último disco, "Balas y chocolate", se sintió afectada por los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en el estado de Guerrero.

De momento, Lila Downs se encuentra preparándose para lanzar su décimo álbum de estudio “Salón, lágrimas y deseo”, que posiblemente saldrá en mayo y contará con las colaboraciones de la oaxaqueña Banda La Tierra Mojada, el cantaor madrileño Diego ‘el Cigala’, la cantautora bajacaliforniana Carla Morrison y la artista chilena Mon Laferte, entre otras.

La canción más representativa del álbum nuevo será “Peligrosa”, afirmó Lila Downs. Se trata de los anhelos y las desilusiones que las mujeres viven en la actualidad. Será un tributo a aquellas mujeres que han sido abusadas y que, a pesar de haber quedado incapacitadas por el maltrato, siguen marchando adelante con sus vidas.

Otra de las canciones del álbum estará dedicada al primer presidente mexicano indígena Benito Juárez.

“Ahora estamos viviendo un momento maravilloso y deberemos arriesgarnos a levantar nuestras voces, para decir lo que queremos y también lo que nos atormenta. No debemos tener miedo”, puntualiza.

SI PIENSA IR:

Lila Downs cantará, tras la banda colombiana Monsieur Periné, el domingo 23 de abril a las 7:00 p.m. en el Segerstrom Center for the Arts, 600 Town Center Drive, de Costa Mesa. El precio de los boletos empieza a $29. Más información en www.SCFTA.org o (714) 556-2787.