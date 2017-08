Catorce detenidos en California tras una manifestación de ultraderechistas

Los Ángeles.- Catorce personas fueron detenidas en Berkeley, una ciudad situada a unos veinte kilómetros al noreste de San Francisco (California), tras una concentración de ultraderechistas ante la que se manifestaron grupos antifascistas como respuesta, informó el diario San Francisco Chronicle.

Bajo el lema "No al marxismo en América" se había convocado una concentración en Berkeley que tendría lugar en el parque Martin Luther King, pero sus responsables cancelaron el sábado esta manifestación porque aseguraron estar preocupados por la seguridad de quienes acudieran.

Pese a ello, un pequeño grupo de ultraderechistas y de partidarios del presidente Donald Trump se presentaron en Berkeley.

Sin embargo fueron superados ampliamente en número por miles de manifestantes de grupos antifascistas y antirracistas que se citaron en el lugar como protesta gritando lemas como "Nazis, váyanse a casa" o "No a Trump, no al KKK (Ku Klux Klan), no al fascismo en Estados Unidos".

Pese a que las autoridades trataron de separar a ambos bandos se produjeron choques que llevaron al arresto de catorce personas, muchas de ellas por portar máscaras y otros objetos prohibidos por la Policía de Berkeley.

En varios vídeos publicados por medios locales se ve a manifestantes antifascistas persiguiendo y expulsando del lugar por la fuerza a partidarios de Trump y ultraderechistas.

Berkeley es una ciudad conocida por su activismo de izquierdas en torno a su universidad y por ser la cuna del movimiento estudiantil por la libertad de expresión en los años 60.

Una manifestación similar a la de Berkeley fue cancelada el sábado en San Francisco, pese a lo cual se concentraron en esa ciudad californiana grupos antirracistas sin que se registraran incidentes destacables.

Estas concentraciones de ultraderechistas en California llegan dos semanas después de los disturbios provocados por neonazis y agrupaciones racistas que concluyeron con el asesinato de una manifestante antifascista en Charlotesville, una ciudad del estado de Virginia.