¿Por qué las mujeres no participan en política en el Inland?

De acuerdo a cifras presentadas por la escuela de ciencias políticas de la Universidad de California, en Riverside (UCR) en la pasada década en este condado se ha observado un significativo descenso del número de mujeres que entran en la carrera política, en especial en los concejos municipales.

La profesora Jennifer Merolla, indicó que en esta zona hay un 24% de mujeres en la política, mientras que la cifra a nivel nacional es de 29%, y que mientras en la ciudad de Riverside no hay ninguna mujer concejal, Hemet ha electo 3 mujeres, lo cual es muy poco usual.

Para intentar contestar estas interrogantes se invitaron recientemente a 3 mujeres concejales para discutir la temática: Bonnie Wright de Hemet, Karen Spiegel de Corona, Tonya Burke de Perris y Jan Harnik, quien es la alcaldesa de Palm Desert, para platicar sobre sus experiencias.

Agallas

Yo creo que la pregunta que hay que hacerse es ¿Qué tantas agallas tienes?, dijo la alcaldesa de Palm Desert.

Harnik confesó que tiene 4 hijas y 1 hijo, quienes literalmente la ponían de rodillas, y que si las mujeres pueden llevar las riendas de un hogar, también pueden participar en la vida política.

Burke, la concejal de Perris comentó que la realidad es que por años el Condado de Riverside ha sido el ‘Club de los Viejos Muchachos’ y que quizás se vio algún movimiento de mujeres en la política durante las elecciones presidenciales con Hilary Clinton.

“Se necesita dinero para correr un campaña, suena muy bien cuando te dicen: chica, deberías participar. Pero suena aún mejor cuando además te dicen: aquí está el cheque de mi contribución,” mencionó Burk.

La concejal de Hemet, Wright mencionó que muchas mujeres no quieren participar en la política por el balance y los compromisos. Mencionó que ha platicado con otras mujeres líderes y les propone participar en la política, y le responden que no soportarían que les griten, o que no tienen la experiencia.

Mientras que Karen Spiegel, quien fue primero tesorera de la ciudad de Corona, expresó que cuando quería hacer más por su comunidad, entendió que tenía que participar en el proceso político.

“Alguien que cuida el dinero público debe estar accesible y visible,” dijo.

Todas coincidieron que es importante tener una red de personas alrededor, un equipo sólido para llegar a esas posiciones políticas.

Qué han hecho

Harnik relató a manera de anécdota que cuando asiste a eventos con su esposo y la presentan como alcalde [mayor], las personas usualmente extienden la mano a su esposo.

“Como sociedad creemos que avanzamos y que siempre nos mantenemos avanzando, pero la realidad es que hay que seguir empujando esos cambios,” dijo.

Por su parte, Burke dudó cuando se propuso participar en la contienda política en Perris en el 2014 para reemplazar a alguien que había estado en ese puesto por más de 20 años.

“Las mujeres somos culpables de perpetuar estos prejuicios. Yo no me sentía lo suficientemente buena, hasta que mi hija y mi mamá me dijeron: ese es tu llamado,” comentó Burke.

Liderazgo compartido

La representante de Corona, Spiegel informó que ha creado el concejo de liderazgo de mujeres en el Condado de Riverside, conformado por mujeres que han estado en posiciones políticas, para aprender las unas de las otras y ser mentoras.

Además recomendó que no todas las mujeres deben lanzarse en el concejos municipales en un primer chance, sino que pueden empezar en la Junta de Padres y Maestros (PTO, por su sigla en inglés) de sus escuelas, en organizaciones sin fines de lucro y comunitarias.

También recomendó rodearse de personas diferentes a las que conocen, y tener metas claras.

La profesora Merolla señaló que aunque las mujeres han incrementado sus niveles educativos, investigaciones indican que hay una brecha entre las ambiciones de las mujeres, en comparación con los hombres, ya que las mujeres siempre confiesan que necesitan estar mejor preparadas para lazarse a la arena política.

Otro aspecto que apuntó esta profesora es que las mujeres son percibidas como líderes más débiles y como que no tienen capacidad para lidiar en materia de impuestos.