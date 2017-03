Pone Jennifer Lopez ojo en Nick Jonas

Jennifer Lopez ya la echó el ojo a Nick Jonas.

La diva latina lo quiere como su galán en la nueva versión del musical Bye Bye Birdie, que NBC prepara de la película de 1963, de la que además de ser protagonista, también será productora.

Durante su participación en el programa Watch What Happens Live con Andy Cohen, la actriz y cantante expresó su deseo de tener en elenco al miembro más joven de los hermanos Jonas.

La estrella hollywoodense dijo al conductor del programa que ella ha hablado de Jonas con sus productores y con los ejecutivos de NBC respecto a su deseo y ha sido escuchada.

"Estamos considerando su nombre, solo para que lo sepan", dijo, "pero estamos considerando a muchas personas".

Nick Jonas confirmó a E! News que él y Jennifer han hablado sobre la posibilidad de concretar el proyecto, donde la diva latina interpretará a la secretaria Rosie Alvarez.

"No sé si ocurrirá o no", declaró el también cantante cuando fue cuestionado sobre el tema durante la promoción de la nueva versión de Jumanji.

"Me encanta Jen, pero veremos. No estoy seguro. Podría ocurrir".

Lo que es un hecho es que ambos artistas están interesados en trabajar juntos en este proyecto, del que la diva latina es la única confirmada en el elenco.