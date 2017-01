Bronco regresa y con su nombre original

MONTERREY, NL – - El 2017 sin duda marcará un antes y un después en la carrera de Lupe Esparza y Ramiro Delgado.

Y es que el grupo que hasta el año pasado se llamaba El Gigante de América recuperó el nombre Bronco, que por 14 años no pudo usar en México. Además, los músicos promueven su disco Primera Fila, estrenan sello disquero y están confirmados para actuar el 18 de marzo en el festival Vive Latino.

En el 2003, el cuarteto norteño de Apodaca perdió el nombre Bronco porque su ex representante, Óscar Flores, lo había registrado, así que optaron por llamarse El Gigante de América, en México.

Fue gracias a su disquera Sony Music, que Ramiro, Javier Cantú, Lupe y sus hijos, René y José, pudieron recuperar el nombre con el que nacieron artísticamente y con el que cosecharon muchos éxitos.

“Sony nos echó la mano con eso. Realmente no andábamos buscando eso. Sin duda alguna nos sentimos contentos de tenerlo aunque realmente creo que nunca hemos dejado de tenerlo aquí y en Estados Unidos”, dijo Lupe.

"Hoy oficialmente se nos llena la boca de decirlo y de gritarlo a los cuatro vientos, de anunciarnos como Bronco. Es maravilloso tener la bandera y navegar con ella, algo que nosotros hicimos, que le dimos valor y la riqueza musicalmente hablando a Bronco. Hoy Bronco está más Bronco que nunca".

Grabar un disco con sus éxitos, que aclaró Lupe, no es de duetos, pues sólo tienen cinco invitados, fue para Ramiro algo muy divertido pues nunca se imaginó tener un Primera Fila.

En este álbum, que saldrá al mercado el 24 de marzo, participan León Larregui en el tema "Que No Quede Huella"; los niños de LemonGrass cantaron "El Sheriff de Chocolate" y "Los Castigados"; Cristian Castro interpreta "Nunca Voy a Olvidarte"; Julieta Venegas ofrece "Adoro" y el grupo Illya Kuryaki and the Valderramas colaboró en "Sergio el Bailador".

"Fue algo muy divertido, algo que en mi vida no esperaba... creo que todo se va dando poco a poco: la compañía disquera que se fijó en nosotros, en toda la trayectoria y nos habló.

"Las canciones clásicas están ahí plasmadas, fue algo muy emocionante para los cinco, creo que va a haber Bronco para mucho rato", expresó el tecladista y acordeonista del quinteto.