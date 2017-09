Quinceañeras en defensa de las raíces y los inmigrantes

Vistiendo un rebozo color plata cubriendo sus hombros Tiffany Galaviz, de 15 años, caminó en una iglesia de Los Ángeles del brazo de su chambelán, mientras una banda de mariachis tocaba un vals durante su misa de Quinceañera.

Durante la mayor parte de su vida, Tiffany ha estado involucrada en la tradicional danza mexicana de los ballet folclóricos y cantando rancheras con una banda de mariachis. Cuando llegó el momento de tener su Quinceañera, ella sabía que quería tener elementos de ambos en su celebración.

Pero en los últimos meses, con los estadounidenses involucrados en un feroz debate sobre los inmigrantes y la inmigración, y los planes del presidente Donald Trump de construir un muro fronterizo y sus declaraciones sobre México, la adolescente de Los Ángeles dijo que sentía un mayor empuje para honrar sus raíces.

"Definitivamente es algo que me ha pasado con la situación actual, pero también lo veo con otros niños", dijo Tiffany. "En mi escuela, hay muchos niños estadounidenses con padres mexicanos, y creo que con toda la situación de Trump, empezaron a querer explorar más sus ancestros. Me he vuelto más orgulloso de mi cultura mexicana ".

Una tendencia creciente

Después del discurso de Trump en junio de 2015 en el que declaró que México no "estaba enviando lo mejor" y se refirió a los inmigrantes mexicanos como "violadores", muchos jóvenes latinos comenzaron a tomar medidas.

Además de las marchas, protestas y los medios sociales de comunicación, algunas mujeres jóvenes encontraron otra manera de celebrar su cultura ante los sentimientos anti-inmigrantes y anti-mexicanos - la Quinceañera.

Una Quinceañera es un ritual llegando a la mayoría de edad, celebrando el décimo quinto cumpleaños de una niña con raíces culturales en América Latina, pero celebrado a través de las Américas y las Filipinas. Marca la transición de una mujer joven de la infancia a la adultez. También tiene una larga tradición religiosa, con una misa que se celebra para la niña de 15 años, en la iglesia católica. El término también viene a describir la fiesta que viene después de la misa, así como el cumpleaños de la muchacha.

Tradicionalmente, la chica que tiene su Quinceañera lleva un vestido ancho blanco, aunque en los últimos años vestidos de colores se han vuelto más populares. Tiffany eligió un vestido de avellana de terciopelo tomado como ejemplo el traje de un charro o traje de mariachi, con un sombrero a juego, ambos bordados con filigranas y herraduras. Su corpiño incluso tenía el trabajo de metal decorativo que tienen las líneas de las piernas de los pantalones de un charro.

"Cada mes, creamos unos 20 vestidos", dijo Margarita Barajas, propietaria de Paradise Bridal y Quinceañera, en El Monte. Barajas creó el vestido de charro de Tiffany. "De ellos, diría que unos cinco son más tradicionales como el de Tiffany. Hace unos cinco o seis años, yo sólo hacía alrededor de uno al mes como el suyo. Creo que tenemos que agradecer a el señor Trump.

Tres de los vestidos más populares expuestos en una reciente Expo de la revista Quinceañera, en Pomona, incluyeron un vestido de oro inspirado en la Bella y la Bestia, el traje de Tiffany, que la adolescente modeló para la tienda de Barajas y otra creación que ise asemejan a los diseños de Puebla. Son vestidos tradicionales del estado mexicano de Puebla donde el Ejército Mexicano derrotó a los franceses en la Batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862.

La celebración de la Quinceañera y los planes de fiesta, abarcan las mismas tradiciones culturales que los vestidos, a los que las latinas modernas han vuelto a adoptar.

"El tema Frida (Kahlo) y el tema del charro es muy popular", dijo Frank Zepeda, un portavoz de Quinceanera.com, que albergó una expo en el Riverside Convention Center en julio y acogerá otro evento el 24 de septiembre, en Ontario. "Con lo que está pasando en el mundo, mucha gente está adoptando su cultura, y sus hijos, ellos están dispuestos a adoptarla también".

Los expertos dicen que no es demasiado sorprendente que las latinas jóvenes y sus familias han utilizado la ceremonia de la mayoría de edad, como una manera de afirmar sus identidades culturales, sino también como una forma de resistencia.

"Realmente tiene mucho sentido, porque las quinceañeras en los Estados Unidos, siempre ha sido sobre sus familias y comunidades, mostrando una posición", dijo Evelyn I. Rodríguez, profesora asociada del Departamento de Sociología de la Universidad de San Francisco, quien investigó y escribió ‘Celebrating Debutantes and Quinceañeras: Alcanzando una mayoría de edad en las comunidades étnicas americanas’.

"Es una declaración de orgullo cultural y afirmar un sentido de pertenencia en los Estados Unidos, mientras honra la cultura de los padres y la cultura de los Estados Unidos", dijo Rodríguez. "Es una tradición tan agradable"

Varias decenas de personas se reunieron en la iglesia católica italiana de San Pedro, en Los Ángeles, en un día de verano reciente para presenciar a Tiffany reafirmar su fe.

Durante la Misa, ella y su chambelán, Luis Ángel García, de 17 años, de Los Ángeles, llevaron las ofrendas de vino al altar, mientras cantaba un himno conmovedor acompañada de las notas del mariachi.

"Pensé que esto era realmente bonito. Nunca he sido parte de una ceremonia como esta, y me alegro de haber podido verlo”, dijo Joel Lee, 17, amigo de Tiffany y compañero de escuela. "Es una tradición tan agradable y una buena manera para que la gente deje que otros sepan que están aquí y no tienen miedo."

Después de misa, Tiffany posó para fotos con familiares y amigos en frente de la iglesia, cambiando a veces de usar su tiara y su sombrero. Después de varios besos y abrazos, ella, Ángel y unos amigos se amontonaron en un autobús de fiesta para tomar fotos profesionales y video mientras su madre, Ángeles Galaviz, corrió a casa para prepararse para la fiesta.

Describiendo sus raíces y tradiciones, muchachas que han crecido en los Estados Unidos y que parecen tener pocas conexiones directas con sus tradiciones ancestrales, quieren participar en la elaborada celebración.

“Últimamente, he notado que las chicas se están involucrando más en sus propias tradiciones culturales”, dijo Norma Capitanachi, directora de la revista Quinceañera, de Anaheim, durante los últimos ocho años. "Hay chicas que quieren mariachis e incluso algunos que han pedido temas de Frida Kahlo y Día de los Muertos. He notado que sucede más en los últimos cuatro años, pero con el clima político actual, es como si las niñas -especialmente las mexicanas- estuvieran haciendo un esfuerzo más consciente para celebrar su herencia. Quieren saber de dónde vienen sus padres y su cultura”.

"Una chica en particular- recordó-, tuvo una Quinceañera-bat mitzvah para celebrar sus tradiciones mexicanas y judías. Este renovado interés por las tradiciones es una sorpresa bienvenida para Rodríguez , el profesor de sociología.

Históricamente, las niñas que crecieron en los Estados Unidos eran más "americanizadas" -por lo general la tercera generación y más allá- "creían que este rito era bastante provincial", dijo Margarita Elena Moreno, 14, de Hacienda Heights no habla español, algo que su madre, Verónica Estrada-Moreno, se burla de ella, pero eso no impidió a Margarita tener una Quinceañera.

"Es importante para mí, porque no importa lo que digan, voy a mantener vivas nuestras tradiciones y cultura ", dijo.

Al igual que Tiffany, Margarita llevará un traje de inspiración charra a su quinceañera, que está programada para noviembre.

La quinceañera como resistencia

Con el auge de Trump, estas chicas están viendo que no están protegidas de estas actitudes xenófobas y racistas que sus padres habían superado", dijo Rodríguez. "Esta recuperación de la quinceañera como una forma de resistencia y una declaración política, esa es la forma en que están resucitando la tradición".

Ella dijo que las conmemoraciones están profundamente empapadas en la tradición y el ritual, desde la misa católica hasta las coreografías, quitarse los zapatos de tenis y ponerse los talones para mostrar que ahora es una mujer, y como tal son muy poderosas.

"No es de extrañar que durante una nueva presidencia, es realmente como volver y resucitar esa retórica de (los inmigrantes) de ser inferiores, de ser amenazados culturalmente, que las latinas nacidas en Estados Unidos dirían: "Quiero hacer una declaración sobre lo equivocado que es eso", dijo Rodríguez. "No es sorprendente que sea a través de una quinceañera; que es accesible para los adolescentes y para las familias de inmigrantes ".

En julio, un grupo de quinceañeras organizado por Jolt Texas tomó los escalones del Capitolio del Estado de Texas, en Austin, para protestar contra la prohibición de ser una ciudad santuario del estado.

Llevar vestidos de baile de colores brillantes, con sus cabezas y fajas proclamando "NO SB4", las jóvenes se pronunciaron en contra del proyecto de ley, lo que permitiría a los agentes de la ley de Texas solicitar una prueba de residencia legal durante cualquier detención incluyendo tránsito y paradas peatonales.

Margarita, de Hacienda Heights, dijo que nunca pensó dos veces en tener una celebración tan mexicana, incluso con el reciente aumento de la retórica anti-inmigrante.

"Estoy muy orgulloso de ella", dijo su madre, ahogando las lágrimas. "Cuando estábamos creciendo, teníamos miedo de que alguien dijera algo sobre nosotros y a veces negábamos que éramos de México o estábamos casi avergonzadas de hablar español, pero no estas chicas. Realmente me hace sentir orgullosa”.