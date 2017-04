Cuauhtémoc Blanco no está escondido dice su abogado

CIUDAD DE MÉXICO.- La polémica sobre la presunta participación del Alcalde Cuauhtémoc Blanco en el homicidio del promotor de la Feria de Cuernavaca crece.

Pablo Ojeda, abogado particular de Blanco, negó que el ex futbolista esté escondido, pues, aseguró, no tiene nada que ver en el homicidio del empresario Juan Manuel García Bejarano, ocurrido el 6 de abril.

"Cuauhtémoc Blanco no se ha escondido ni se esconde ni se esconderá. Es el principal interesado en que su nombre quede limpio. Quiere que evidentemente su nombre no se vincule a un crimen tan monstruoso como este que sucedió.

"Está en México sin ningún temor de enfrentar lo que se tenga que enfrentar y con la convicción absoluta de que él no ha cometido ningún delito", señaló el abogado en entrevista con REFORMA.

Según Ojeda, Blanco pasó el puente vacacional de Semana Santa en Chicago y regresó el domingo al País en un vuelo comercial que llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Ayer, según fuentes del Ayuntamiento de Cuernavaca, el Edil laboró normalmente en su despacho de la Alcaldía.

La semana pasada, se ventiló que José Fierro Escobar, el presunto homicida de García Bejarano, supuestamente declaró ante un juez que el Presidente Municipal le instruyó matar al organizador de la Feria de Cuernavaca.

La Fiscalía de Justicia de Morelos ha negado que exista una orden de aprehensión en contra del Alcalde.

El dirigente nacional del Partido Encuentro Social (PES), Hugo Eric Flores, ha acusado al Gobernador Graco Ramírez de usar las instituciones para intentar desprestigiar al Edil. Blanco se afilió a ese partido hace unas semanas.