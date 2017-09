Bannon: ‘Despedir a Comey fue el mayor error de la historia política moderna'

Washington.- El ex estratega jefe de la Casa Blanca Steve Bannon considera que la decisión del presidente, Donald Trump, de despedir al director del FBI James Comey fue "el mayor error en la historia política moderna".

En su primera gran entrevista televisiva tras dejar la Casa Blanca el pasado 18 de agosto, Bannon hizo esta contundente declaración, tachó de "farsa" la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016 y atacó sin ambages al aparato republicano.

Preguntado por si es cierto que describe el despido de Comey como el mayor error de la historia política, Bannon matizó esa afirmación.

"Eso probablemente sería demasiado grandilocuente incluso para mí, pero quizás (de la) historia política moderna", indicó.

Su teoría es que, si Trump no hubiera despedido a Comey en mayo, no tendría ahora la presión de la investigación del fiscal especial, Robert Mueller, de la presunta trama rusa.

"Creo que no hay ninguna duda de que si James Comey no hubiera sido despedido, no tendríamos un fiscal especial. No tendríamos la investigación de Mueller", consideró Bannon.

El polémico exasesor opinó asimismo que Trump no debería despedir a Mueller y señaló que no ha oído a nadie de la Casa Blanca decir que esté considerando un movimiento tal.

Los rumores de que el presidente estaría sopesando dar ese paso aumentan en la medida que lo hace la presión de la investigación sobre el entorno más cercano a Trump.

El pasado viernes se supo que Mueller ha avisado a la Casa Blanca de posibles entrevistas de sus investigadores a seis asesores y exasesores presidenciales, según el diario The Washington Post.

En cualquier caso, Bannon asegura que "no hay nada en la investigación sobre Rusia", que "es una pérdida de tiempo" y una "total y completa farsa".

Tras su salida de la Casa Blanca -que él defiende que fue voluntaria-, Bannon ha vuelto a la dirección de Breitbart News, un medio digital que él mismo describió como "una plataforma de la alt-right", la autodenominada "derecha alternativa", la marca más joven de la ultraderecha estadounidense.

Desde esa trinchera, ha prometido defender a Trump y, sobre todo, la agenda populista que le hizo presidente y de la que él fue uno de los principales artífices.

En la entrevista no desaprovechó la ocasión para cargar contra el aparato republicano, al que acusó de tratar de "invalidar las elecciones de 2016" porque "no quieren que sea implementada la agenda populista y nacionalista económica de Donald Trump".

"Van a tener que rendir cuentas si no apoyan al presidente de Estados Unidos", advirtió en referencia a los legisladores que se desmarquen o critiquen a Trump.

Bannon lidera ahora una estrategia para presentar rivales de primarias contra senadores republicanos de cara a las legislativas de 2018, según fuentes del diario Politico.