Calendario de eventos del Inland Empire

ASISTENCIA GRATUITA PARA CIUDADANÍA

SAN BERNARDINO: Todec Legal center en conjunto con el Consulado de México en San Bernardino hacen un llamado a las personas que desean llenar una solicitud de ciudadanía y saber si califican para una excepción de pago. Este evento se llevará a cabo en las oficinas del consulado. Para saber que documentos presentar ese día, llame al 951.943.1955.

Cuando: Lunes 10 de julio de 12 a 5 pm

Dónde: Consulado de México en San Bernardino. 293 N. D St.

Contacto: 951.943.1955

MERCADO AL AIRE LIBRE

JURUPA VALLEY: La ciudad invita a los residentes a su tradicional ‘Farmers Market’ que se llevará a cabo este 8 de julio en el Jurupa Valley Spectrum. Ademas de obtener productos frescos de la temporada, se celebrará el Día Nacional del Chocolate y la Almendra.

Cuando: Sábado 8 de julio de 8 am a 1 pm

Dónde: Jurupa Valley Spectrum. 8022 Limonate Ave.

Contacto: josie@we-reachout.org

TALLERES DE NUTRICIÓN Y EDUCACIÓN

SAN BERNARDINO: La Biblioteca Pública de San Bernardino ofrecerá talleres gratuitos de nutrición y educación para la salud en la Biblioteca Central Feldheym. El próximo taller se llevará a cabo en Kellogg Sala B el miércoles 12 de julio. El taller se llevará a cabo en inglés a partir de las 4:30 pm y en español a las 4:15 pm. Estos programas gratuitos están abiertos al público. Para más información llame a la biblioteca al 909-381-8235 o visite el sitio en internet www.sbpl.org.

Cuando: Miércoles 12 de julio de 4:15 pm (español)/4:30 pm (inglés)

Dónde: Biblioteca Central Feldheym. 555 W. 6th St. San Bernardino

Contacto: 909.381.8235

CONCIERTO FINAL DE VERANO

RIVERSIDE: La serie de conciertos de verano darán fin este 2 de agosto con la presentación de la banda de música Smooth Touch, quienes ofrecerán sus ritmos de ‘Latin and Soul’.En el evento gratuito para la comunidad habrá establecimientos de venta de comida y un ‘Fun Zone’ (Zona de Diversión) con diferentes actividades. Para usar el Fun Zone el costo es de $5 dolares. Se recomienda traer cobijas, sillas y sombrillas.

Cuando: Miércoles 2 de agosto de 6 a 9 pm

Dónde: Villegas Park. 3091 Esperanza St. Riverside

Contacto: 951.826.2015

TALLER PARA CRÉDITO FISCAL DE NEGOCIOS

FONTANA/COLTON: La Miembro Estatal del Estado, Eloise Gómez Reyes invita a los negocios (Pequeño, mediano o grande) a un taller informativo de cómo hacer uso del Crédito Fiscal de Competencia de California (CCTC), en el que se ayudará a que apliquen por los $200 millones en créditos fiscales disponibles. Cualquier tipo de negocio califica. Este evento se llevará a cabo en las ciudades de Fontana y Colton el día 17 de julio. Cupo limitado se requiere reservar.

Cuando: Lunes 17 de julio (Fontana 10:30 a 11:30 am) San Bernardino (1:30 a 2:30 pm)

Dónde: Fontana (InTech Center 9400 Cherry Avenue, Building A) / Colton (City of Colton Council Chambers 650 N. La Cadena Drive)

Contacto: 909.381.3238. Para reservar www.eventbrite.com

PLATICAS PARA LA COMUNIDAD

RIVERSIDE: La organización Community Settlement Association (CSA) llevará a cabo su evento ‘Nosotros’, que es un evento familiar en que se tomarán diversos temas de interés. La próxima plática gratuita será el 10 de julio con ‘El Poder del Perdón’. Habrá una leve cena y cuidado de niños de 4 años en delante. Para más información y registración, llame al 951.686.6266 ext. 102.

Cuando: Lunes 10 de julio de 5:30 a 7 pm

Dónde: Community Settlement Association. 4366 Bermuda Ave. Riverside

Contacto: 951.686.6266

CAMINATA POR LA TRATA DE PERSONAS

SAN BERNARDINO: La organización no lucrativa Family Assitance Program junto a varias organizaciones locales, invitan a la comunidad a participar a la caminata ‘Walk on Trafficking’ para manifestarse contra la Trata de Personas en el condado de San Bernardino. La registración para el recorrido será a las 3 pm y a las 4 pm iniciará la caminata.

Cuando: Sábado 22 de julio a las 3 pm

Dónde: El escenario estará entre las calles 6th y G St. En San Bernardino

Contacto: www.familyassist.org

MOVIES A $1 DOLAR

INLAND EMPIRE: La compañía de cine ‘Regal Entertainment Group’ anunció el regreso del ‘Summer Movie Express’ en más de 300 cines Regal en todo el país, para la temporada de verano de 2017. Las funciones destinadas para niños se presentarán en cines de las ciudades de Riverside, Corona, Eastvale y San Bernardino. Cada martes y miércoles habrá dos funciones ($1 dólar ambas películas) iniciando a las 10 am. Para saber la ubicación de los cines participantes, visita: www.REGmovies.com/Movies/Summer-Movie-Express.

Entre las películas a exhibirse están Sing, Kung Fu Panda 3, Rio 2, The Secret Life of Pets, The Lego Batman Movie, Ice Age y más.

Cuando: Martes y miércoles desde el 20 de junio al 15 de Agosto a las 10 am

Dónde: Cines Regal en las ciudades de Riverside, Corona, Eastvale y San Bernardino

Contacto: www.REGmovies.com/Movies/Summer-Movie-Express

TEMPORADA DE ALBERCAS

FONTANA: El ayuntamiento de la ciudad dio a conocer al público la nueva temporada de uso de las albercas en cinco lugares acuáticos, en donde se desarrollarán diferentes actividades recreativas además del uso de ellas. Una de las actividades a desarrollarse es el ‘Dive-in Movies’, donde se presentarán películas como Moana, Secret Life of Pets, Sing, Finding Dory, entre otras.

Las dos locaciones que exhibirán las películas son Heritage Pool (viernes) y Don Day Pool (Sábados), comenzando el 9 de junio hasta el 29 de julio. Para información de horarios y actividades visite Aquatics.Fontana.org o llame al 909.854.5111

Cuando: Del 9 de junio al 29 de julio (viernes y sábados de 7 a 9:30 pm))

Dónde: Heritage Pool (7350 W Liberty Pkwy) /Don Day Pool (14501 Live Oak Ave)

Contacto: 909.854.5111. Aquatics.Fontana.org