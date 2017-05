Lo que el cónsul mexicano en San Bernardino realizó durante sus primeros 12 meses

SAN BERNARDINO.- El consulado mexicano en San Bernardino ha trabajado duro para ayudar a los ciudadanos mexicanos durante los últimos 12 meses y continuará acelerando esos esfuerzos ahora, dijo el cónsul Enrique Salomón Rosas Ramírez, en una reunión de información que marcó un año desde su nombramiento.

El Consulado de San Bernardino, uno de los 51 consulados mexicanos en los Estados Unidos, es responsable de ayudar a los ciudadanos mexicanos en los condados de Riverside y San Bernardino. Eso a menudo significa ayuda legal, incluso en intentos de deportaciones, e ir tras personas que ilegalmente anuncian ayuda sobre casos de inmigración.

"Cuando fui nombrado para ser cónsul, me di cuenta de que había un montón de retos y trabajo por hacer", dijo Rosas, y no sólo debido a la gran población mexicana en Inland Empire - un estimado de 1.5 millones. "Más que eso, el clima político ha cambiado y las vidas de muchos mexicanos se han visto afectadas".

Poco después de que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto nombrara a Rosas cónsul de San Bernardino, los estadounidenses eligieron a Donald Trump, cuyas promesas de campaña incluyeron un aumento de las deportaciones y un muro entre Estados Unidos y México.

La prioridad del consulado ahora es defender a los ciudadanos mexicanos, dijo.

"Quiero ser claro, estamos convencidos de que el 99 por ciento de nuestros compatriotas están haciendo un trabajo responsable", dijo.

Un video en inglés de unos 10 minutos enumeró muchos de los logros del consulado en números.

Desde abril de 2016, los 32 funcionarios han proporcionado 23,796 pasaportes, 7,087 certificados de nacimiento y 1,161 poderes, por ejemplo. Se trata de un total de 66,551 documentos, la gran mayoría de ellos entregados el mismo día que se solicita, de acuerdo con el video.

También han intervenido en 190 casos de abuso doméstico y donado 12,900 libros de texto para ayudar a enseñar el español como segunda lengua.

Una nueva iniciativa es un consulado móvil, que ha visitado 22 ciudades de Inland Empire para ofrecer servicios fuera de la oficina principal ubicada en 293 North D St.

"Si no fuera por este consulado móvil, muchos mexicanos no recibirían sus documentos, no sólo por la distancia, sino por miedo a estar en el camino", según el video.

Y, uno de las principales metas que Rosas mencionó es el aumento de vuelos internacionales. El Aeropuerto Internacional de San Bernardino tiene sus primeros vuelos comerciales a Guadalajara, México. La misma aerolínea mexicana de bajo costo, Volaris, celebró su vuelo inaugural desde León al Aeropuerto Internacional de Ontario.

Como muestra del interés que se ha suscitado, el vídeo del consulado menciona que el número de entrevistas con los medios de comunicación durante el año pasado se triplicó, en comparación con el año anterior, a 105.

Se espera que todo ese trabajo se acelere, dijo Rosas.

"Tenemos delante de nosotros mucho trabajo por hacer", dijo. "El consulado mexicano en San Bernardino ha decidido ser el mejor consulado en los Estados Unidos. Con pasión, respeto y esperanza para nuestra gente, sabemos que lo vamos a hacer. Siempre tendremos las puertas de este consulado abiertas.

El consulado mexicano en San Bernardino puede ser contactado al tel.- 909-889-9837 o en línea en https://consulmex.sre.gob.mx/sanbernardino/

EL CONSULADO EN NUMEROS:

--Se han proporcionado 23,796 pasaportes

-- 7,087 certificados de nacimiento

-- 1,161 poderes, por ejemplo

---Un total de 66,551 documentos

---Se ha intervenido en 190 casos de abuso doméstico

--Se han donado 12,900 libros de texto