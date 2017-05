El director de ONUSIDA cree que epidemia de sida podrá controlarse para 2030

Berlín.- El director ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé, expresó en Berlín su convencimiento de que para 2030 será posible controlar la epidemia de sida en el mundo, pero subrayó la importancia de continuar trabajando para alcanzar este objetivo.

"Podemos ganar para 2030, estoy convencido, podemos controlar esta epidemia, pero todavía no hemos llegado ahí. Tenemos que seguir trabajando conjuntamente para demostrar que es posible", dijo Sidibé tras reunirse en la capital alemana con representantes del Gobierno de Berlín y organizaciones dedicadas a la prevención del sida.

En la lucha contra el sida se ha progresado mucho y se ha pasado "de la desesperación a la esperanza", con un país tras otro anunciando que ya no nacen bebés con VIH y un incremento del número de personas que reciben tratamiento.

Pero "el ciclo de infecciones continúa", advirtió, al referirse al "gran problema" que todavía representa el sida en Europa del Este y Asia Central, donde, señaló, las infecciones están aumentando.

También en África existe un problema con las adolescentes que están siendo víctimas de violaciones y violencia a las que los servicios asistenciales no logran llegar, así como hombres jóvenes que no son sometidos a la prueba del sida y no reciben tratamiento

"Necesitamos ser capaces de contar con programas integrales para estos grupos que están siendo dejados atrás y a los que no logramos llegar con nuestros programas", subrayó.

Sidibé abordó en su reunión con la responsable del departamento de Sanidad de Berlín, Dilek Kolat, y representantes de las organizaciones Deutsche AIDS-Hilfe, Berliner Aids-Hilfe y Aktionsbündnis gegen AIDS posibles medidas para intensificar la lucha contra el VIH y el sida.

Hablaron, entre otros asuntos, de cómo facilitar a las personas un diagnóstico y un tratamiento tempranos, de la profilaxis preexposición (PrEP) para el VIH y de la discriminación que sufren las personas seropositivas y los grupos más afectados.

Sidibé manifestó su apoyo a la campaña lanzada el pasado viernes por la organización Deutsche AIDS-Hilfe "Ningún sida para todos para 2020" en Alemania.

"Alemania puede ganar la batalla contra el VIH/sida, así como ha ganado mundiales de fútbol en varias ocasiones", dijo.

Alemania ya está demostrando que puede reducir la transmisión entre la población general, "pero lo cierto es que, si logra lo mismo para la población clave, para la gente que ha quedado atrás, particularmente para los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y para la gente que se inyecta drogas, será capaz de controlar la epidemia para 2020", afirmó.

Según datos del Instituto Robert Koch de virología, en 2015 vivían en Alemania 85.000 personas con sida y 72.000 con el VIH y 60.700 recibían un tratamiento antirretroviral.